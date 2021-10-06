مفعولها كالسحر.. 7 فوائد للابتسامة يوميا قد لا تعرفونها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يرى الكثيرون أن الابتسامة هي رد فعل لا إرادي على الأشياء التي تجلب لك الفرح أو تلهمك الضحك.

وفي حين أن هذا صحيح بالتأكيد، إلا أن هناك بعض الفوائد التي قد لا تعرفها يمكن أن تؤثر على جسمك وعقلك بطرق إيجابية، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "verywellmind".

- العيش لفترة أطول:

وجدت دراسة واحدة عام 2010 أن الابتسام يرتبط بعمر أطول، وتشير الأبحاث إلى أن السعادة يمكن أن تزيد من العمر لسنوات.

- تخفيف التوتر:

لا تساعد الابتسامة في منع الشعور بالتعب والإرهاق فحسب، بل تساهم في تقليل التوتر.

- تحسين الحالة المزاجية:

يمكن أن تؤدي الابتسامة البسيطة إلى إطلاق الببتيدات العصبية التي تعمل على تحسين التواصل العصبي، بالإضافة إلى الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، والتي يمكن أن تعزز الحالة المزاجية لديك.

- تقوية جهاز المناعة:

تعزز الابتسامة أيضًا صحتك العامة من خلال مساعدة جهاز المناعة لديك على العمل بشكل أكثر فعالية.

- تقليل الألم:

أظهرت الدراسات أن الابتسامة تطلق الإندورفين ومسكنات الألم الطبيعية الأخرى والسيروتونين، وبالتالي فهي لا ترفع من حالتك المزاجية فحسب، بل تعمل أيضًا على استرخاء جسمك وتقليل الألم الجسدي.

- تجعلك جذابا:

لا تجعلك الابتسامة أكثر جاذبية فحسب، بل أيضًا تبدو أكثر شبابًا، فالعضلات التي نستخدمها للابتسامة ترفع الوجه أيضًا ، مما يجعل الشخص يبدو أصغر سنًا.

- زيادة الثقة بالنفس:

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يبتسمون بانتظام يبدون أكثر ثقة، ومن المحتمل أن يتم ترقيتهم، لذا، حاول أن تبتسم في الاجتماعات ومواعيد العمل، حتى تجد الاشخاص يتفاعلون معك بشكل مختلف.