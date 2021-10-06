تغيير يحدث على وجهك يكشف ارتفاع الكوليسترول.. انتبه له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

إذا كنت ترغب في تجنب الإصابة بأمراض القلب، فإن الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة أهم خطوة.

وعلى الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول عادة ما يكون بدون أعراض، فإن هناك تغير طفيف على وجهك يمكن أن يكون علامة منبهة، وفقًا لموقع express.

يحدث الارتفاع عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم، فيؤدي إغراق الجسم بها إلى زيادة خطر حدوث انسداد في الشرايين، ويمكن أن تؤدي هذه المضاعفات إلى نوبة قلبية ومشاكل أخرى متعلقة بالقلب والأوعية الدموية، وبسبب عدم وجود أعراض، هناك حاجة لفحص الدم لتأكيد ارتفاع الكوليسترول في الدم.

ويمكن للجسم أحيانًا التخلص من علامات التحذير المحسوسة، والتي يمكن أن يظهر بعضها في عينيك، كما يمكن رصد علامة منبهة واحدة في قرنيتك.

وفقًا لهيئة الصحة البريطانية، ربما تكون قد لاحظت حلقة بيضاء حول الحافة الخارجية للقرنية، لكن تغير اللون قد يظهر أيضًا كما لو أن قزحية عينك بها بعض التغير في اللون.

وتتابع الهيئة: "هذه الحلقة البيضاء تسمى القوس وتظهر دون وجود نسبة عالية من الكولسترول، ويمكن أن يظهر كجزء من عملية الشيخوخة الطبيعية للعين، ولكن قد يصاب أي شخص بغض النظر عن عمره بقوس من مستويات الكوليسترول المرتفعة".

أثناء اختبار العين، سيدرس أخصائيو البصريات السطح الأمامي للعين بما في ذلك القرنية، ومن المهم ملاحظة أن المؤشر الأكثر موثوقية لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هو إجراء فحص الدم.

وتوضح هيئة الصحة البريطانية، أنه قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كان يعتقد أن مستوى الكوليسترول مرتفعًا، مشيرة إلى أنه قد يكون هذا بسبب العمر أو الوزن أو حالة أخرى (مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري).

وإذا تم تأكيد ذلك، فعادة ما يطلب الطبيب تغيير نمط الحياة لخفض مستوياته، فهناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا.

وتقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما تقول جمعية القلب البريطانية الخيرية المختصة بالكوليسترول.

وتحتوي العديد من الأطعمة على الدهون المشبعة، وخاصة الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والزبدة ومنتجات الألبان والأطعمة المصنوعة منها مثل الكعك والبسكويت، وتوجد أيضًا في بعض الأطعمة النباتية بما في ذلك زيت جوز الهند وزيت النخيل.

وتنصح جمعية القلب البريطانية أيضًا باختيار دهون وزيوت نباتية، والأسماك الزيتية، والمكسرات والبذور، كما وضعت بعض النصائح الأخرى منها ما يلي:

- اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة أكبر من الدهون غير المشبعة

- اختر الأطعمة المصنفة باللون الأخضر أو الكهرماني لأنها تحتوي على دهون مشبعة

- قد تكون بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون مثل الأسماك الزيتية والمكسرات والزيوت والأطعمة القابلة للدهن حمراء بسبب الدهون المشبعة، هذا جيد لأن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة أعلى من الدهون الصحية غير المشبعة