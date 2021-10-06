أمل إبراهيم تكشف عن سر فقدانها للوزن بعد اعتزالها التمثيل.. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد سنوات من الغياب عاودت الفنانة أمل إبراهيم للظهور على الشاشات من جديد، بـ«لوك» مختلف عما اعتادت به الظهور أمام الشاشات من القبل، إذ أطلت مرتدية حجابًا، وبدت عليها علامات فقدان الوزن بصورة ملحوظة، وهو ما كشفت عن سببه خلال لقاءها ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة «دي إم سي».

أمل إبراهيم تكشف سر فقدان وزنها

وأثناء اللقاء، أوضحت أمل إبراهيم عن سبب فقدانها للوزن بصورة كبيرة، قائلة إنها قامت باتباع «رجيم» بشكل خاطئ بدون استشارة طبيب، وهو ما تسبب في ظهورها بتلك الملامح.

سبب اعتزال أمل إبراهيم للتمثيل

أما عن أسباب ابتعادها عن الأضواء، واعتزال التمثيل، قالت الفنانة إنها تركت المجال وقررت الابتعاد عنه، بعدما حقق لها الله تعالى طريقًا كانت تتمناه من ذي قبل، معقبة: «أنا قاعدة في بيتنا، وبنام عشان أعوض الأيام اللي مكنتش بنام فيها».

صورة لـ أمل إبراهيم بالحجاب بعد سنوات من اعتزالها

وفي مارس الماضي، جرى تداول صورة من قبل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة المعتزلة وهي مرتدية الحجاب، وذلك عقب مرور سنوات من اعتزالها التمثيل.

وجرى دمج الصورة الجديدة بأخرى قديمة قبل ارتداءها الحجاب، فجاء من بين التعليقات، «فاكرين الفنانة أمل إبراهيم؟»، «أحدث ظهور بعد اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب مع ابنها»، «ربنا يديها الصحة».

آخر أعمال أمل إبراهيم

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أمل إبراهيم، جاء من خلال مشاركتها في فيلم «البرنسيسة» عام 2013، بالمشاركة في بطولته مع كل من، علا غانم وراندا البحيري والفنان ضياء الميرغني، أما على الجانب الدرامي فكانت مشاركتها ببطولة مسلسل «الفاضي يعمل إيه» عام 2008، هي الظهور الأخير لها على الشاشة الصغيرة.