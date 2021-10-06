إسعاد يونس: المرأة المصرية عماد الوطن.. و40% من النساء تعول أسرهن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الإعلامية إسعاد يونس، اليوم، إن المرأة المصرية عماد هذا الوطن، ونسب السيدات التي تعول عائلات تصل إلى 40%، مضيفة: «الست المصرية قايمة بالبلد كلها، عندنا الست الفلاحة شايلة العيلة كلها، والصعيدية شايلة الوطن كله».

وأضافت «إسعاد»، خلال حوار خاص ببرنامج «السفيرة عزيزة»، أُذيع اليوم الأربعاء على شاشة dmc، أن المرأة المصرية يجب أن تشعر بأهميتها في هذا الوطن، ويجب أيضا ألا تترك الفرصة لأي رجل لكي يحبطها.

وتابعت: «الست المصرية لازم تصحصح كدا، ومتخليش حد يكسرها ويحطبها، لأن عندنا نوعية من الرجالة بتعمل كدا، ومينفعشي حد يعجزها بدري».

المرأة لا يجب أن تسلم مقاليد حياتها لأفكار «غبية»

ولفت الإعلامية إلى أن المرأة المصرية لا يجب عليها أن تسلم مقاليد حياتها لأفكار وصفتها بـ «الغبية»، منتقدة تواكل بعض النساء على تقدمهم في العمر واعتقادهن أنه بمجرد وصولهن لسن الأربعين أصبحن «عواجيز»، مضيفة: «تلاقي الست عندها 48 سنة وفاكره نفسها عجزت، وتقول أصلا أنا كبيرة، لأ قومي اتحركي 48 سنة ده أنتي لسه عيله».

الإنسان طالما يملك الطاقة يُعطي لهذا البلد الكثير

ونبهت أنه طالما أن الإنسان لديه طاقة ويستطيع أن يقف على قدمه، ولا يشعر بأنه مقهور بأي شكل بالتأكيد سيعطي الكثير إلى هذا البلد، ويجب على النساء أن يقومن بذلك.

وحول برنامجها «صاحبة السعادة»، أوضحت «إسعاد»، أنها استهدفت من هذا البرنامج إعادة الشعب المصري إلى هويته الأصلية من جديد، بالإضافة إلى إعادة تجميع كل أفراد العائلة أمام برنامج واحد من جديد، بدلا من مشاهدة كل فرد في العائلة للبرنامج الذي يخاطب اهتماماته فقط.