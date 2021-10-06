إطلالات اليوم: جميلة عوض ناعمة.. ومنة فضالي جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

جميلة عوض:

طلت الفنانة جميلة عوض بفستان قصير باللون البيبي بلو، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

إنجي المقدم:

وارتدت الفنانة إنجي المقدم بلوزة باللون الأصفر المسطردة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

رضوى الشربيني:

وظهرت الإعلامية رضوى الشربيني ببدلة باللون الأخضر الفاتح، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيجر واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

منة فضالي:

وتألقت الفنانة منة فضالي بفستان باللون الكافيه، بقصة الكب، مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سلمى أبو ضيف:

كما ارتدت الفنانة سلمى أبو ضيف فستانا قصيرا باللون الأسود، مزود بأكمام ومكشوف عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.