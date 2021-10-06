منها ممارسة الرياضة..7 طرق تساعدك على التخلص من الأملاح الزائدة في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الملح مهم للغاية لصحة الإنسان، إذ يساعد الصوديوم الذي تحصل عليه من الملح على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على رطوبتك، ولكن تناول الكثير منه يمكن أن يسبب مشاكل صحية.

ولذا يجب عليك تقليل مستويات الصوديوم في جسمك عن طريق البقاء رطبًا وممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي منخفض الصوديوم.

وفيما يلي، 7 طرق تساعدك على التخلص من الأملاح الزائدة في جسمك، وفق ما أورد موقعا "wikihow" و"eatingwell".

1- شرب الماء:

الترطيب مهم للغاية، يمكن أن يساعد تناول كمية كافية من الماء جسمك على إزالة الصوديوم الزائد من جسمك.

2- احصل على سوائل من مصادر أخرى:

في حين أن تناول الماء هو أفضل طريقة للبقاء رطبًا، يمكنك أيضًا الحصول على سوائل أخرى، وقد تكون موجودة في الأطعمة التي تتناولها، مثل الفواكه والخضروات الطازجة والحساء الذي يحتوي على مرق الصوديوم، كلها مصادر ممتازة للسوائل.

3- قلل من تناول المشروبات الرياضية:

في حين أن المشروبات الرياضية يمكن أن تكون رائعة لمساعدتك على إعادة الترطيب بعد تمرين مكثف أو عندما تكون مريضًا، فإنها تميل إلى احتوائها على الكثير من الصوديوم، لذا تجنب شرب المشروبات الرياضية إلا إذا كنت تقوم بتمرين طويل (ساعة واحدة أو أكثر).

4- ممارسة الرياضة:

يفرز جسمك الماء والملح عند التعرق، وبسبب هذا، فإن التمارين الشاقة أو الأنشطة الأخرى التي تؤدي إلى التعرق الجيد تعد طرقًا جيدة للتخلص من الصوديوم الزائد من نظامك، لذا

جرب تمرينًا عالي الكثافة، لمساعدتك في الحصول على اللياقة البدنية والتخلص من المزيد من الصوديوم.

5- استخدام الأعشاب والتوابل:

يعد استخدام الأعشاب والتوابل طريقة رائعة لإضافة نكهة إضافية دون زيادة محتوى الصوديوم.

وهناك طريقة أخرى لتقليل تناول الصوديوم، وهي الحد من استهلاكك للأطعمة المصنعة والمعلبة، وطهي الطعام في المنزل.

6- زيادة كمية البوتاسيوم:

يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن السوائل، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي عليه، مثل البطاطس والأفوكادو، في السيطرة على ضغط الدم عن طريق تقليل آثار الصوديوم والمساعدة في إزالته من الجسم.

7- التحرك:

يعد زيادة نشاطك البدني طريقة رائعة لمساعدة جسمك على التخلص من أي صوديوم زائد، وتؤدي التمارين الرياضية إلى إفراز جسمك لمزيج من الماء والملح، بسبب هذه العملية الطبيعية، من المهم الحفاظ على ترطيب جيد إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام.