بالهريسة والفواكه.. طرق مبتكرة لتحضير الشيش طاووق داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للشيش طاووق عشاقه الذين يقبلون على تناوله بوجبة الغداء سواء على سفرة الطعام بالمنزل أو خارجه، إذ تعد تلك الطريقة واحدة من أشهى الطرق لتناول لحم الدجاج، لذلك نرصد خلال التقرير التالي، طرقا مختلفة لإعداد الشيش طاووق مثل المطاعم، حسب الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

شيش طاووق بالمخلل

- مقادير عمل شيش طاووق بالمخلل

شيش طاووق

ثوم

بصل بودرة

بهارات مشكلة

بقدونس مجفف

مخلل مشكل

بصل

فلفل ألوان

زبادي

هريسة

ملح وفلفل

مكرونة اسباجيتي

- طريقة تحضير شيش طاووق بالمخلل

في الكبة يوضع المخلل المشكل

ثم تضاف خلطة شيش طاووق ثم تضاف الهريسة

وتخلط جيدًا ثم يضاف زيت زيتون ثم الزبادي ويقلب جيدًا

ثم يضاف الفلفل الأسود ويقلب جيدًا، ثم توضع في الأسياخ الخشبية مع الفلفل الألوان أو يقدم بدون أسياخ.

ثم تشوى على الشواية أو في الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع المكرونة الاسباجيتي

شيش طاووق بالهريسة

- مقادير عمل شيش طاووق بالهريسة

1 كيلو شيش طاووق

2 بصلة متوسطة الحجم مقطعة

مكعبات متوسطة الحجم

2 ثمرة فلفل أحمر مقطعة مكعبات متوسطة الحجم

2 ثمرة فلفل أصفر مقطعة مكعبات متوسطة الحجم

2 ثمرة فلفل أخضر مقطعة مكعبات متوسطة الحجم

3 ملاعق كبيرة سكر بني

1 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة كبيرة صلصة هريسة

2 ملعقة كبيرة خل

بصل مفروم ناعم

1 ملعقة صغيرة ثوم باودر

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

ملح وفلفل أسود

أسياخ خشبية

بطاطس بيوريه بالهريسة للتقديم

- طريقة تحضير شيش طاووق بالهريسة

يتبل الشيش طاووق بالملح والفلفل والبابريكا والثوم البودرة

ثم يضاف الكركم والخل والهريسة

ثم يضاف السكر البني والمستردة وتتبل جيدا

ثم تقدم مع البطاطس البيوريه بالهريسة

شيش طاووق بالفواكه

- مقادير عمل شيش طاووق بالفواكه

2 صدور دجاج

3 حبة تفاح أخضر

8 حبة مشمش مجفف

شرائح ليمون وبرتقال

- للتقديم

4 أسياخ خشب منقوعة بالماء

التتبيلة

1 ملعقة صغيرة ورق لورا مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة بهارات

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

بطاطس شبس للتقديم

- طريقة تحضير شيش طاووق بالفواكه

يتبل الزبادي مع البابريكا والثوم والبهارات

ثم يضاف عصير برتقال ثم ملح وفلفل

ثم يضاف عصير ليمون وتقلب التتبيلة جيدا

تضاف مكعبات الدجاج ومكعبات التفاح والمشمشية بعد ذلك

تترك التتبيلة في الثلاجة ثم توضع كل المكونات في أسياخ الشوي

ثم تشوى على الشواية حتى تمام النضج وتقدم مع بطاطس شبس