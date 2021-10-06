5 نصائح مهمة للرجال للحفاظ على البشرة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

التعرض للعوامل البيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث يتزايد كل يوم، ما يرهق بشرة الرجال، خاصة مع التفاعلات الهرمونية، والإجهاد، والعرق المفرط، وتكوين الدهون، وغيرها، ورغم أن جلد الرجل أكثر سمكًا ودهنيًا ويفرز عرقًا أكثر من النساء، إلا أنه يمكن كشطه وفركه بمواد كيميائية غير صحية أو صابون صلب، ما يعني أن كلا الجنسين يواجه نفس المشاكل.

وإليك 5 نصائح مهمة للمساعدة في تلبية احتياجات بشرة الرجال، ومساعدتهم في الحفاظ على بشرة رطبة ومتألقة ونضرة، وفقا لموقع «Men's Health» المتخصص في صحة الرجال.

التنظيف أول خطوة

تنظيف وجهك وجسمك بعد يوم طويل، أمر بالغ الأهمية، لإزالة الشوائب والأوساخ، إذ يمكنك استخدام الكريم الخفيف أو منظف رغوي، ووضعه برفق على بشرتك، ثم غسله بالماء.

ويمكن أيضًا، لتقشير بشرتك 2-3 مرات في الأسبوع، أن يفعل المعجزات، فقط استخدم مقشرًا بمكونات طبيعية مثل عشبة الليمون، وسوف ينظف مسامك، ويترك بشرتك ناعمة.

ودع البثور بـ«السيروم»

بعد التنظيف، تكون مسام البشرة مفتوحة، ويمكن أن تستهلك أقصى قدر من العناصر الغذائية، لذا تطبيق «سيروم فيتامين سي» للوجه، مع مضادات الأكسدة، ليرطب بشرتك ويوفر لك ما يلزم، علاوة على ذلك، فهو مثالي لتعزيز الكولاجين، وتحسين ملمس بشرتك، ما يجعلها تبدو صحية وجميلة.

ضع الكريم الواقي من الشمس

الحماية رقم واحد ضد الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، هي واقي شمسي جيد، ويفضل أن يكون بنسبة حماية أعلى من SPF 30، لتجنب الحروق وتغير اللون وعلامات الشيخوخة المبكرة، وينصح بوضعه كل ساعتين.

استخدم مرطب جيد لبشرتك

يعتقد الناس أن الترطيب خلال الصيف والرياح الموسمية ليس ضروريًا، نظرًا لأن معظم الناس يحاولون محاربة الرطوبة والعرق الزائد، عن طريق غسل وجوههم بشكل متكرر، يجعل من الصعب على البشرة الاحتفاظ بالرطوبة الطبيعية.

وينصح الرجال باستخدام مرطب مصنوع من مواد طبيعية خالية من الرابين، لأنه يساعد على إعادة الرطوبة الطبيعية للبشرة، ويعزز من فوائد السيروم، وامتصاص عناصره الغذائية للبشرة.

اختر منتجات مناسبة لنوع بشرتك

يعد اختيار المنتج المناسب الذي يناسب بشرتك أمرًا هاما، سواء كانت بشرتك جافة وحساسة أو معرضة لحب الشباب، فإن جميع أنواع البشرة لها متطلبات مختلفة.

ويجب على الأشخاص ذوي البشرة المعرضة لحب الشباب، ألا يستخدموا المنتجات المصممة للبشرة الجافة والمتقشرة، إذ يمكن أن تسبب ضررًا أكثر من نفعها، واحرص دائما على اختيار المنتجات الطبيعية بنسبة 100%، والمتكاملة مع الزيوت الأساسية والخالية من المواد الكيميائية.