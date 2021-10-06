11 خطأ شائعا عند إعداد «اللانش بوكس» لتلاميذ المدارس

القاهرة - سمر حسين - ماما

أفكار غير التقليدية وصحية لصناعة «لانش بوكس» مختلف للأطفال، مع عودة المدارس وبدء العام الدراسي 2021-2022، طرحتها الدكتورة أمنية شرين أخصائية التغذية العلاجية، في محاولة للحفاظ على صحة الأطفال، بالتزامن مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، والحضور الإلزامي في المدرسة، إضافة إلى أهمية التغذية السليمة للطفل، لتقوية المناعة والتركيز أثناء الدراسة.

أخطاء شائعة والطرق الصحيحة لإعداد اللانش بوكس

وضعت أخصائية التغذية العلاجية، 11 خطأ شائعًا ترتكبها الأمهات، أثناء إعداد اللانش بوكس صباحًا للتلاميذ، مع وضع حلول لكل من الأخطاء.

1- خبز الدقيق الأبيض

الخبز الأبيض مثل الفينو، إذ أن التخلص من القشرة الخارجية للقمح (الردة)، يقلل القيمة الغذائية للخبز، ويفقده الكثير من الفيتامينات والمعادن، وأيضا يسبب ارتفاعًا في سكر الدم، وزيادة إفراز هرمون الأنسولين؛ مما يؤدي إلى شعور بالجوع بعد تناوله بفترة قصيرة، ويفضل استبداله بالخبز الغني بالردة أو خبز الحبوب الكاملة.

2- الساندوتشات الغنية بالسكريات

ساندوتشات مثل المربى والحلوى والشوكولاتة القابلة للدهن، يسبب تناولها باستمرار بكميات كبيرة، شراهة نحو السكريات وجوع مستمر، ويساهم في الإصابة بزيادة الوزن والسمنة وتسوس الأسنان، ونصحت الطبيبة باستبدال هذه المكونات بسكريات طبيعية، مثل الفاكهة أو زبدة فول سوداني مع العسل.

3- البسكويت والشوكولاته

تهد من الأطعمة غنية بالسعرات الحرارية وقيمتها الغذائية قليلة جدا، وتحتوي على الدهون المهدرجة، وينصح باستبدالها بالفاكهة والمكسرات والسوداني.

4- الشيبسي والمقليات

تحتوي على دهون مهدرجة بسبب تعرض زيت القلي للأكسدة تحت تأثير الحرارة المرتفعة، ويمكن استبدال البطاطس المقلية بـ«شويها» في الفرن مع القليل من الزيت.

5- اللانشون

شكل من أشكال اللحوم المصنعة، لاحتوائها على المواد الحافظة ومكسبات الطعم، لذا يجب استبداله بلحوم طبيعية غير مصنعة، مثل: البقري وشرائح صدور الدجاج الطبيعية والتونة.

6- العصائر والمشروبات الغازية

العصائر واللبن المحلي بنكهات والمشروبات الغازية، كلها مشروبات غنية جدا بالسكر، تزيد من الوزن، وتسبب شراهة للسكريات، وشهية مفتوحة، ويمكن استبدال تلك المشروبات، بالفاكهة للاستفادة من الألياف وفوائدها على مستوى سكر الدم، وحركة الأمعاء.

7- النودلز

النودلز غنية بالسعرات قليلة القيمة الغذائية، والملح الصيني غير مناسب للاستهلاك اليومي.

8- الجبن نباتي الدهن

يحتوي على الكثير من الدهون المهدرجة.

9- الجبن المثلثات

أساس قوامها الدهون، وقيمتها الغذائية منخفضة ومرتفعة السعرات، ويمكن استبدالها بالجبن قليلة الدسم.

10- حلوى السكر

تعد حلوى السكر مثل البونبوني والمصاصة، من مصادر السكر الخالص، وتعمل على رفع مستوى سكر الدم بصورة حادة.

11- الجبن الدسمة صفراء اللون

تناولها باستمرار وبكميات كبيرة، قد يسبب زيادة الوزن، لأنها غنية بالسعرات، لذا ينصح بتناولها بكميات أقل.