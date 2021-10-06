الامارات | امرأة تنجب طفلاً دون أن تدري !

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تنجب طفلاً دون أن تدري ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استيقظت امرأة حامل كانت ترقد في غيبوبة بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، لتكتشف أنها ولدت بالفعل قبل أسبوع دون أن تدري.

كانت كيلسي راوتس حاملاً في الأسبوع الثامن والعشرين من عمرها عندما نُقلت إلى المستشفى تعاني من مشاكل في التنفس بعد إصابتها بفيروس كورونا، ودخلت في غيبوبة عندما أجرى الأطباء عملية قيصرية طارئة تكللت بولادة الطفل كوبي قبل نحو 12 أسبوعاً من موعده، واستيقظت الأم البريطانية أخيراً بعد سبعة أيام والتقت بمولودها الجديد.

وقالت الأم لصحيفة ذا صن البريطانية: "لكي تستيقظ من غيبوبة وتجد أنك أنجبت طفلًا فهذا أمر مذهل، نحن جميعاً سعداء".

وبعد 40 يوماً في المستشفى، قرر الأطباء أن الطفل الجديد أصبح قوياً بما يكفي للعودة إلى المنزل، فيما وصفت الأم الطريقة التي أنجبت بها بأنها أشبه بالمعجزات.

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