الامارات | نقص الفوسفور..الأسباب والأعراض

شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الفوسفور..الأسباب والأعراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 أكتوبر 2021

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الفوسفور يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام إلى جانب الكالسيوم، مشيرة إلى أنه يمكن الاستدلال على نقص الفوسفور في الجسم من خلال ملاحظة الأعراض التالية:

أعراض نقص الفوسفور

التعب الإرهاق وفقدان الشهية آلام العضلات ضعف المناعة فقر الدم الشعور بوخز في اليدين والقدمين

أسباب نقص الفوسفور

وأضافت الجمعية أن أسباب نقص الفوسفور في الجسم تتمثل في قصور الكلى الحاد وفقدان الشهية العصبي والشره المرضي ونقص فيتامين D، محذرة من أن نقص الفوسفور يمكن أن يكون له عواقب وخيمة تتمثل في ضعف العضلات واعتلال عضلة القلب وتشوه العظام.

وأشارت الجمعية إلى أن الجسم يحتاج إلى 700 ملليغرام من الفوسفور يوميا، موضحة أن المصادر الغذائية للفوسفور تتمثل في الأسماك واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والحليب ومنتجات الحليب والبيض والمكسرات والحبوب والبقوليات.

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