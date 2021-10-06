كورونا اليوم: تحذير من الصحة العالمية.. وسر ظهور "أصابع كوفيد''

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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سر ظهور "أصابع كوفيد''

تقترح دراسة حديثة أن الحالة المعروفة باسم "أصابع كوفيد"، قد تكون ناتجة عن مهاجمة الجسم عن طريق الخطأ لخلاياه.

ومنذ ظهور الوباء، كشفت العديد من التقارير عن مرضى مصابين بالعدوى يعانون من تورم الأصابع (احمرار وتورم في الأصابع). ولكن حتى الآن، لم يُعرف الكثير عن كيفية تسبب الفيروس في حدوث مثل هذه المضاعفات غير العادية، ويزعم باحثون فرنسيون الآن أن "أصابع كوفيد" قد يكون نتيجة لمهاجمة الجسم عن طريق الخطأ للأنسجة السليمة، وهذا من شأنه أن يفسر سبب إصابة المرضى في جميع أنحاء العالم بآفات في أجزاء أخرى من أجسامهم، وفقا لـ"روسيا اليوم".

تحذير من الصحة العالمية

حذّرت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية من أنّ العالم "لم يتخطَّ مرحلة الخطر" في التصدّي لجائحة كوفيد-19، على الرّغم من اعتقاد كثر أنّ الأمر شارف على الانتهاء.

وقالت ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد-19، إنّ 3,1 ملايين إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة بها الأسبوع الماضي و54 ألف وفاة إضافية، علماً بأن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير، وأضافت فان كيركوف خلال مؤتمر مباشر عبر قنوات منظمة الصحة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي "الوضع لا يزال ديناميكيا للغاية. إنه ديناميكي لأننا لسنا مسيطرين على الفيروس".

وتابعت "لم نتخطّ مرحلة الخطر. لا نزال إلى حدّ بعيد في وسط هذه الجائحة. لكن أين تحديداً... نحن لسنا متأكّدين بعد، لأنّنا بصراحة لا نستخدم ما لدينا حالياً من وسائل لكي تجعلنا قريبين من النهاية"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

3 عادات يجب تجنبها لمواجهة كورونا أبرزها التدخين

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية 3 عادات يجب تجنبها في مواجهة فيروس كورونا، أولها استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد أكثر من مرة، وثانيها أخذ المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، وثالثها التدخين بكل أنواعه.

وقالت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا بوباء كورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 235.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 235.801.200، وإجمالي الوفيات4.816.058، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ705.116حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.945.725، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ598.829 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.499.074، في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 449.260، وإجمالي إصابات 33.853.048، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات ب279.106 وإجمالي إصابات 3.684.242، وفي المرتبة الخامسة جاءت روسيا بإجمالي وفيات 207.932 وإجمالي إصابات 7.524.469، وفقا لروسيا اليوم.