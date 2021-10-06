لتجنب الأنيميا.. أطعمة تساعد في علاج فقر الدم وأخرى ابتعد عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحدث الأنيميا بسبب نقص الحديد في الدم، ويمكن علاجها بسهولة عن طريق تضمين المزيد من الحديد في نظامك الغذائي أو عن طريق تناول مكملاته.

ولكن الأفضل دائمًا الحصول على الفيتامينات والمعادن من نظامك الغذائي المعتاد وعدم الاعتماد على المكملات، وهنا نعرض لكم أفضل الأطعمة التي تمدك بالحديد، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

ما هو فقر الدم؟

حالة يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء لدى الشخص أقل من الطبيعي، ما يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين، وهذا يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية وحتى الموت.

ما هي كمية الحديد اليومي المثالي التي يحتاجها الجسم؟

يحتاج الرجال البالغون إلى نحو 8.7 مجم من الحديد يوميًا، بينما تحتاج النساء إلى 14.8 مجم، لكن القيمة تنخفض إلى 8.7 مجم للنساء فوق سن الخمسين، وذلك لانقطاع الدورة الشهرية، وبالتالي لا يفقدن الدم في هذه العملية.

أعراض نقص الحديد:

- عدم الشعور بالحيوية

- ضيق في التنفس

- الإغماء

- جلد شاحب

يمكن أن يعرضك علاج فقر الدم لخطر الإصابة بالعدوى والأمراض المختلفة، وذلك لأن نقصه يعيق جهاز المناعة، فتكون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات القلب والرئة، لذلك من الأفضل أن تحاربه بالأطعمة.

وهناك بعض التي يجب عليك تتناولها، مثل:

- الكرفس

يتم تصنيفه على أنه من الأطعمة الرائعة لأنه يحتوي على قيمة غذائية عالية جدًا، وكذلك اللفت والكرنب وغيره من الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد.

- الحبوب والعدس والفول والمكسرات والفواكه المجففة والحبوب، والباذنجان والسبانخ.

- اللحوم والكبد يحتويان على الكثير من الحديد أيضًا.

الأطعمة التي يجب تجنبها؟

إذا تم تشخيص إصابتك بمستويات منخفضة من الحديد، فقلّل من تناول الشاي والقهوة والحليب ومنتجات الألبان.