تحذير للرجل.. الملابس الداخلية الضيقة تؤثر على الحيوانات المنوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

حذّرت دراسة جديدة، من أن ارتداء الملابس الداخلية تؤثر على الحيوانات المنوية وعددها، وتهدد خصوبة الرجل.

وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية، أن ارتداء الملابس الداخلية الضيقة يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة، ما يمنع الحيوانات المنوية من النمو والتطور بشكل صحيح.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين ارتدوا ملابس داخلية فضفاضة، مثل الملاكمين أو سراويل البوكسر، كان لديهم حيوانات منوية أكثر بنسبة 25٪، وفقا لما ذكره موقع businessinsider.

وتبين أنه إذا كانت الملابس ضيقة جدًا، فإنها تدفع الخصيتين إلى القرب من الجسم، ما يؤدي إلى زيادة درجة حرارتها، ومن ثمّ التأثير سلبيا على الحيوانات المنوية.

ويكون إنتاج الرجل للحيوانات المنوية في أفضل حالاته عندما تكون خصيتيه أبرد من درجة حرارة جسمه الأساسية من 2 إلى 4 درجات مئوية، على وجه الدقة، لهذا السبب تتدلى الخصيتين بعيدًا عن الجسم، ولكن عندما ترتدي ملابس ضيقة، فإن الزيادة الناتجة في درجة الحرارة يمكن أن تلحق الضرر وربما أيضًا الخصوبة.

ويدرس العلماء هذا الارتباط بين حرارة الجسم والخصوبة لسنوات، وتظهر العديد من الدراسات أن الرجال الذين يعملون في أجواء حارة، مثل الخبازين ومشغلي أفران السيراميك، هم أكثر عرضة لمشاكل الخصوبة من الذين يعملون في وظائف جوها أكثر برودة.

وفي عام 2018، أصدر باحثو هارفارد أكبر دراسة حول هذا الموضوع حتى الآن، قاموا بتحليل 656 رجلاً يبحثون عن العلاج في مراكز الخصوبة وسجلوا تفضيلهم اليومي للملابس الداخلية.

ووجدوا أن الرجال الذين يرتدون ملابس داخلية واسعة يمتلكون حيوانات منوية أكثر قدرة على الحركة بنسبة 33٪، وهو النوع الذي يمكنه الانطلاق ويخصب البويضة بنجاح.

ووجد الباحثون أيضًا شيئًا لم يتوقعوه، كان لدى الرجال في مجموعة "الملابس الضيقة" مستويات أعلى لهرمون يسمى تحفيز الجريبات، أو FSH، تُفرز الغدة النخامية هذا الهرمون للمساعدة في زيادة إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين، لذلك يعتقد الباحثون أن زيادة مستويات هرمون FSH يمكن أن تكون طريقة الجسم لتعويض انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية.

وبينما لا يزال لدى كلا المجموعتين الكثير من الحيوانات المنوية اللازمة لإنجاب طفل، وجد الباحثون أن الملابس الداخلية الضيقة قد تهدد خصوبة الرجال الذين يعانون بالفعل من انخفاض عدد الحيوانات المنوية.