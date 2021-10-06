ما أنواع السمنة وارتباطها بشكل البطن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

السمنة من المشكلات التي تؤرق كثيرون، فليس فقط تعطي مظهرا سيئا، إنما تؤثر بالسلب على الصحة وتهدد بالأصابة بالأمراض المختلفة.

وقبل أن تبدأ خطة فقدان الوزن الزائد، يجب معرفة أنواع السمنة وارتباطها بشكل البطن لدى الإنسان، إذ إن نسبة السمنة لدى الأشخاص يمكن تحديدها من خلال شكل وحجم البطن.

وذكرت خبيرة التغذية الروسية ألينا باريدو، أن حجم البطن لدى الأشخاص يمكن أن يبين نسبة السمنة والمشاكل الصحية التي يعاني منها كل شخص.

وبحسب الخبيرة فإن أحد أنواع السمنة هي شبيهة بشكل التفاحة، حيث يتعرض الرجال بالأخص إلى زيادة في الوزن الذي يتراكم على وجه الخصوص في منطقة البطن التي تصبح شبيهة بشكل التفاحة، وفقا لـ"سبوتنيك".

وأشارت الخبيرة إلى أن تراكم السمنة في البطن يعود إلى اضطرابات في النظام الغذائي أو خلل في الجهاز الهرموني التي تؤثر مع الوقت على جسم الإنسان.

وأضافت الخبيرة، قائلة: "عندما يكون هناك فائض من الطعام، تفيض الخلايا بالغلوكوز وتتوقف عن الاستجابة لإشارات الأنسولين ما يؤدي إلى ارتفاع كمية الأنسولين في الدم وتحدث مشاكل في الوزن ويحدث هذا مع وفرة من الوجبات السريعة والأطعمة الحلوة والنشوية والصلصات والعصائر مع السكر والمشروبات الغازية والكحول والفواكه الحلوة".

أما بالنسبة للنساء فتتعرضن إلى نوع آخر من السمنة وهو قريب أكثر إلى شكل الإجاص حيث تترسب الدهون تحت الجلد ويتجه إلى الفخدين وأسفل البطن.

وقالت باريدو بهذا الصدد: "مع هذا النوع من ترسب الدهون في الجسم يسود هرمون الأستروجين الذي يصنعه إنزيم الأروماتاز وهذا الإنزيم نشط وراثيًا لدى العديد من النساء، وشكلهن أنثوي ومتعرج. يتم تحفيز هذا الإنزيم عن طريق المشروبات الغازية والعصائر والكحول والقهوة ومنتجات الألبان والفواكه والسكر والحلويات وليس من الصعب التخلص من الوزن الزائد مع هذا النوع من السمنة - فهو يكفي للحد من تناول السعرات الحرارية اليومية.

أما النوع الأخير من السمنة يسمى بالجذاب، حيث تترسب الدهون في النصف العلوي من الجسم في منطقة الرقبة والوجه الذين يصبحون أكثر امتلاءً، ويبقى الساقان والذراعان نحيفان بسبب انتهاك التمثيل الغذائي للبروتين.

وأوضحت الخبيرة أنه مع هذا النوع من السمنة، ينشط هرمون الكورتيزول ويسببها تناول الكحول والأطعمة الدهنية والمقلية.