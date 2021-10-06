ألقت قصيدة أمام «السيسي».. من هي الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«في طريقي من فلسطين لمصر الحبيبة أول ما شفت الجندي المصري أقسم بالله حسيت بأمان وسعادة لا توصف، أنا فلسطينية فخورة أن الأمة العربية فيها جيش كجيش مصر العزيزة»، بهذه الكلمات عبرت الطفلة والشاعرة الفلسطينية ميس عبدالهادي، عن مدى سعادتها وفخرها بالمشاركة في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.

وألقت ميس عبدالهادي، قصيدة بعنوان «عزيز على القلب أكتوبر»، الخاصة بنصر أكتوبر المجيد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل».

وتبلغ ميس 11 عاما، وهي من أبناء قطاع غزة الفلسطيني وساعدتها موهبتها للمشاركة في أول مهرجان دولي للشعر العربي في تونس، لتصدح فيه باسم فلسطين.

رأت والدة ميس موهبة ابنتها فعملت على دعمها، لتصبح أول طفلة فلسطينية تشارك في مهرجان دولي للشعر العربي في تونس، ولم تكن تكمل سنواتها العشر آنذاك، وقامت بإلقاء قصائد تعبر عن أطفال غزة الذين يعانون من الإهمال ولكنهم يعيشون تحديات الحياة بكل إرادة وإبداع.

ونشأت ميس في بيئة أسرية تهتم بالإنشاد، وهي الابنة الصغرى بين أفراد الأسرة، وتميزت منذ مرحلة الروضة بحنجرتها القوية التي لفتت انتباه الجميع.

الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى احتفالي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»، ويديره الإعلاميان ريهام الديب ومحمد ترك.

منتدى احتفال نصر أكتوبر

ويشارك في المنتدى اللواء الدكتور سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع عن طابا، الشيخ سليمان عيد أبوسمري، أحد أعضاء مجاهدي شمال سيناء، المستشار محمد جمال الغيطاني، المستشار بوزارة الخارجية، والطالبة ياسمين سليم سلمان، إحدى فتيات قرية الروضة بشمال سيناء، والشاعر عبدالله حسن، والشاعرة الفلسطينية، ميس عبدالهادي.