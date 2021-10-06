هنادي مهنا ترفض مقارنة أحمد خالد صالح بزوجها في «إلا أنا»: «مش أخلاقه» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

برعت الفنانة الشابة هنادي مهنا، في أول بطولاتها المطلقة، من خلال تجسيد دور «مريم» ببراعة شديدة وبأداء لافت للنظر، خلال أحداث قصة «بدون ضمان»، ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، المعروض على شاشات «dmc».

وتصدرت هنادي مهنا، أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما قدمت العديد من المشاهد، التي تجسد أبعاد شخصية مركبة، حاكت من خلالها معاناة معظم الفتيات مع الزواج في «بيت العيلة»، وأزمات تدخل أهل الزوج، والخيانة الزوجية.

هنادي مهنا تكشف علاقة زوجها بقصة «إلا أنا»

كواليس كثيرة صاحب مسلسل «إلا أنا»، كشفتها هنادي مهنا، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، موضحة إنها وافقت على السيناريو، بسبب القضايا التي يطرحها المسلسل، وتعاني منها العديد من الفتيات في جميع الطبقات، خاصة أن العمل يناقشها بالتفصيل.

وعن مقارنة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، بشخصية إسلام جمال الذي يجسد دور زوجها خلال أحداث المسلسل، نفت تماما أن يكون هناك أي تشابه في الصفات بينهما: «محدش ربط بينه وبين أحمد، لأن الشخصية ديه مش أخلاق أحمد ولا تربيته»، مؤكدة أنها محظوظة لوجود أحمد خالد صالح في حياتها، وتراه أفضل شخصية.

«إلا أنا».. حكاية «بدون ضمان»

تدور حكاية «بدون ضمان» من مسلسل «إلا أنا»، حول المشكلات الزوجية الشائعة، والمتعلقة بمنزل العائلة، وتعدي عائلة الزوج على خصوصية الزوجة، خصوصا تدخل الأم في حياة ابنها حتى بعد زواجه، والمضايقات التي تعاني منها الزوجة حينها باستمرار، فضلًا عن مشكلات الزواج بدون تفكير، واعتماد الزوج على زوجته، بل والاعتداء عليها.

يشار إلى أن حكاية «بدون ضمان»، بطولة: هنادي مهنا، هاجر أحمد، إسلام جمال، سلوى محمد عثمان، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.