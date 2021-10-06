ابنة علي ربيع تقتحم عالم الشهرة على «تيك توك».. أرباح قليلة وسخرية كبيرة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائما ما تتحدث ندى محمود، الزوجة الأولى للفنان علي ربيع، عن معاناتها بسبب النفقات منذ طلاقهما، وعدم تواصل طليقها مع ابنتهما «مليكة» باستمرار، مؤكدة أن أسرتها تتولى رعاية الصغيرة، لكن يبدو أن تحولا جديدا طرأ على حياة الأم وطفلتها بعد أشهر من الانفصال عن نجم مسرح مصر.

قررت طليقة علي ربيع، الاتجاه إلى منصة التيك توك، بصحبة ابنتها، للتمثيل ومحاكاة العديد من المشاهد الكوميدية الشهيرة، من أجل فرض نفسها على الساحة الفنية، ربما لاكتساب شهرة واسعة، أو لجني الأموال الناتجة عن حصد المشاهدات.

مقاطع فيديو ابنة علي ربيع

يبدو أن «مليكة» التي لم يتخط عمرها 5 سنوات، ورثت من والدها خفة الظل وموهبة التمثيل الساخر، لتصبح مؤخرًا، من مشاهير تطبيق تيك توك، من خلال ظهورها في مقاطع فيديو مع والدتها، ومقاطع أخرى بمفردها.

وتألقت مليكة ابنة علي ربيع، في العديد من الفيديوهات التي طرحتها على تيك توك، إذ أظهرت موهبتها في الغناء، والتمثيل، وتقليد العديد من الشخصيات الساخرة، على رأسها «حزلقوم» التي جسدها الفنان أحمد مكي.

@nada.mahmouddd___ مليكه و طنط انصاف ##مليكه_على_ربيع ##nadawmalika ##ندى_محمود ##تيك_توك ##تيك_توك ##اكسبلورالصوت الأصلي - MOSTAFA

@nada.mahmouddd___ عارف ليه مبنساش حقى علشان بكتبوا ##nadawmalika ##مليكه_على_ربيع ##ندى_محمود ##ندى_ومليكه ##تيك_توك ##اكسبلور ##يوتيوب ##ندى_محمودoriginal sound - MAHMOUD ADEL

@nada.mahmouddd___ قالها يا بيبى ##مليكه_على_ربيع ##nadawmalika ##ندى_محمود ##اكسبلور ##تيك_توك ##يوتيوبالصوت الأصلي - Mohamed Ibrahim

أرباح ابنة علي ربيع

بحسب موقع «influencermarketinghub» لحساب أرباح مقاطع «تيك توك»، تتراوح أرباح ابنة علي ربيع بين 14 إلى 24 دولارا للمنشور الواحد، ما يعادل 226-377 جنيها.

علاقة علي ربيع بابنته

كشفت ندى محمود، طليقة علي ربيع، علاقة الفنان بابنته «مليكة»، خلال عيد ميلادها الماضي، خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موضحة أن طليقها حضر الحفل، ولم يزر طفلته خلال مرضها بالمستشفى،

وكتبت ندى محمود: «عايزين نشكر النجم علي ربيع، بابا مليكة، علشان يحضر عيد الميلاد، هو مجاش اليومين اللي فاتوا لما كانت تعبانة، بس عايزين نشكره إنه جالها عيد الميلاد».