الأسباب الحقيقية لتساقط شعر المحجبات.. احذري 3 أخطاء شائعة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تزعج مشكلات الشعر، جميع الفتيات والسيدات بشكل لا يمكن تخيله، حتى أنهن يشغلن ساعات كثيرة من يومهن، في البحث عن الطرق الفعالة لعلاج الشعر، وما يصيبه من تقصف وهيشان وجفاف وقشرة، بهدف استعادة جماله وإصلاح التالف منه، وتعاني المحجبات بصورة أكبر مع مشكلات الشعر، نظرا لكون شعرهن مغطى أغلب الأوقات، ولا يتنفس بصورة طبيعية، ليفقد خواصه الطبيعية ويصبح باهتا، خاصة أن الكثيرات منهن لا يهتممن به فى المنزل.

أسباب تساقط الشعر

خلال برنامج «هي وبس»، تحدثت الدكتورة مروة دهب استشاري الأمراض الجلدية، عن أسباب تساقط الشعر عند الفتيات المحجبات وغير المحجبات، وكيفية علاجه وإعادة نضارته من جديد، إذ قالت: «تساقط الشعر يعود إلى كثير من الأسباب، أهمها نقص فيتامينات: د، وب 12، والزنك والحديد، والضغوط العصبية والنفسية، والتلوث وأشعة الشمس فوق البنفسجية، والصلع الوراثي عند السيدات، الذي يمكن أن تصاب به الفتيات في سن 16 عاما، وينتج عنه خلل في الهرمونات والتلوث».

تحذير من تناول الفيتامينات عشوائيا

شددت الدكتورة مروة دهب، على عدم تناول فيتامينات الشعر دون توصية طبية: «بعض الفيتامينات لا يجب أخذها دون استشارة طبية، إذ يمكنها أن تؤدي إلى الاكتئاب وظهور حب الشباب، فلا بد من الذهاب لطبيب جلدية، وعقد التحاليل اللازمة لمعرفة سبب المشكلة».

علاج شعر المحجبة من التساقط

«الحجاب وقع شعري»، عبارة دارجة بين الفتيات المحجبات، وتفكر بعضهن فى الانصراف عنه، ظنا منهن، بأنه المتسبب في المشكلة، على عكس الحقيقة، بحسب استشاري الجلدية: «اللي بيوقع شعر المحجبة هو ربط الشعر وشده بشكل كبير، فلا بد من قص القصة من الأمام، فضلا عن عدم غسل الشعر، وارتداء الحجاب مباشرةً، لأنه يؤدي إلى ظهور القشرة وتعفن الشعر والهيشان، فيجب ارتداء بندانة من القطن التي تكون ملامسة للشعر بشكل مباشر، والابتعاد عن الحرير».

وعن التحاليل التي يجب القيام بها بعد تساقط الشعر، قالت مروة: «تحليل فيتامين د، والزنك، والحديد في الهيموجلوبين، وبعض تحاليل الهرمونات، إذ كانت تعاني من حب شباب أو شعر خشن في منطقة الدقن، أو تساقط الشعر في فروة الرأس، التي ربما تعاني من تكيسات على المبايض».