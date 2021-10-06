الامارات | حديقة الحيوانات بالعين: عودة العمل بمواعيد الزيارة الصباحية

شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوانات بالعين: عودة العمل بمواعيد الزيارة الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت حديقة الحيوانات بالعين العمل بمواعيد الزيارة الصباحية من التاسعة صباحا حتى السادسة مساءً، مع خيارات متعددة من المغامرات والتجارب الخارجية والداخلية وذلك تزامنا مع اعتدال الأجواء وعودة الحياة إلى طبيعتها مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية .

وقال عمر محمد العامري مدير إدارة العمليات في حديقة الحيوانات بالعين: " نرحب بزوارنا الذين أصبح لديهم الآن متسع أكبر من الوقت للاستمتاع بالتجارب والجولات المتنوعة سواءً في الحديقة أو مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء أو سفاري العين الأفريقية"، موضحا أن الحديقة تتيح للزائر خيارات متعددة من التنوع النباتي والحيواني لمحبي المساحات الخارجية المفتوحة، والمعارض المغلقة والمكيفة والمهيئة لمحبي المناطق المغلقة، كما يحظى الزائر بتجارب مائية رائعة يجدها في مرافق أخرى مثل معرض فرس النهر أو حديقة الأطفال الاستكشافية أو بحيرات الفلامنجو أو الشريعة وغيرها.

وأكد حرص الحديقة على عودة الحياة إلى طبيعتها مع الحفاظ على سلامة الزوار والموظفين والحيوانات من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحتياطات الصحية اللازمة لمواجهة مخاطر وتحديات فيروس كوفيد 19، ولينعم رواد الحديقة بزيارة آمنة ومريحة كما عودناهم دائماً يومياً من 9 صباحاً إلى 6 مساء.

وستوفر الحديقة لجمهورها خيارات جديدة فريدة على مستوى المنطقة والعالم تأتي قريباً، منها المشاريع قيد الافتتاح مثل متنزه الزواحف وسفاري الفيلة وشاطئ البطاريق وغيرها.

وتستقبل حديقة الحيوانات بالعين مرتاديها بتجارب ممتعة للصغار والكبار مثل رحلات السفاري الأفريقية الأكبر من صنع الإنسان في العالم وجولات مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمسارحه وأفلامه السينمائية ومعارضه المتخصصة، وتجارب إطعام الحيوانات وعروض ومعارض الحيوانات، ومساحات شاسعة من البساط الأخضر برفقة تنوع حيواني يفوق 4000 حيوان من أنحاء العالم، فيما يمكن للزائر تخطيط رحلته للحديقة مسبقاً من خلال الموقع الإلكترونيwww.alainzoo.ae للحديقة أو تطبيق الهاتف الذكي والتعرف على المستجدات أحدث الفعاليات بشكل مستمر.

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