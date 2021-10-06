الامارات | يوتيوب يحذف القناتين الرسميتين للمغني آر.كيلي لإغوائه النساء والقاصرات

شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيوب يحذف القناتين الرسميتين للمغني آر.كيلي لإغوائه النساء والقاصرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال موقع يوتيوب التابع لشركة ألفابت إنه حذف قناتي المغني آر.كيلي من منصته للمقاطع المصورة لينأى بنفسه عن المغني المدان في الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي.

وأدانت محكمة اتحادية كيلي في سبتمبر بتهمة الاتجار في الجنس، حيث وجه له الادعاء تهمة استغلال شهرته على مدى 25 عاماً لإغواء النساء والفتيات القاصرات لممارسة الجنس.

وذكر يوتيوب في بيان أرسله في وقت متأخر يوم الاثنين بناء على طلب من رويترز للتعقيب أنه حذف قناتي المغني، (آر.كيلي تي في) وآر.كيلي فيفو) من على منصته، أحد أكبر منصات المقاطع المصورة في العالم.

وأضاف أن المغني لن يتسنى له إنشاء أي قنوات مجددا على يوتيوب.

لكن قائمة بأغانيه لا تزال متاحة على يوتيوب ميوزيك، خدمة البث الصوتي التابعة ليوتيوب، كما لا تزال مقاطعه المصورة التي نشرها مستخدمون آخرون على يوتيوب متاحة على الموقع.

ونشرت حملة (ميوت آر.كيلي)، التي أسستها امرأتان من السود في 2017 بهدف حذف موسيقى المغني من على منصات البث، تغريدة على تويتر ناشدت فيها بقية خدمات البث الموسيقية أن تحذو حذو يوتيوب قائلة "يوتيوب ميوزيك، يو تو، سبوتيفاي، أبل ميوزيك، أمازون ميوزيك، نحن في انتظاركم".

واختفت أعمال كيلي إلى حد كبير في الإذاعات، لكنها لا تزال متاحة على منصات البث. وظلت أغنيته الشهيرة "آي بليف آي كان فلاي" اختيارا مفضلا في حفلات التخرج على مدى أعوام.

ويواجه كيلي السجن عشرة أعوام على الأقل وقد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة عند النطق بالحكم عليه في الرابع من مايو 2022.

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