الفستان الكارديجان نجم موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل الفستان الكارديجان (Cardigan Dress) نجم الموضة النسائية في خريف وشتاء 2021/2022 ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة وتعكس تفرد الأسلوب.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الفستان الكارديجان هو – كما يتضح من اسمه – فستان من التريكو يتألق بملامح جاكت الكارديجان والمتمثلة في صف الأزرار الأمامي، والذي يمتد من فتحة الصدر إلى الطرف السفلي للفستان، والذي يصل إلى الركبة أو منتصف الساق.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن فستان الكارديجان يكتسي بألوان خريفية دافئة مثل الكريمي والجملي والبني بدرجة الإسبريسو والأخضر الداكن.

وأشارت "Elle" إلى أن الفستان الكارديجان يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع معطف ذي لون متناغم وبوت يصل طوله إلى الركبة.

كما يمكن تنسيق الفستان الكارديجان مع سروال جينز، على أن يتم فتح الأزرار السفلية حتى الخصر، وذلك للحصول على إطلالة كاجوال وعملية وغير تقليدية.

ولإطلالة مفعمة بالأنوثة يمكن ارتداء حزام مع الفستان الكارديجان لتسليط الضوء على الوسط.