طريقة عمل أرز «الريزو» على طريقة المطاعم في المنزل.. «وصفات سهلة وعلى قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتفن ربات المنازل في إعداد الأطعمة الجديدة غير التقليدية حتى لا تُشعر أسرتها بالملل خاصة إذا كانوا من محبي تناول الأطعمة والوجبات السريعة من المحلات الكبرى المتخصصة في عمل الدجاج والوجبات الطازجة المختلفة، التي من بينها أرز الريزو التي يذهب إليه الأطفال والكبار لمطاعم شهيرة لتناوله مع البروستد، الذي يتميز بنكهة مميزة، حيث يتمّ طبخه بطريقة مختلفة عن تلك التقليدية المعتادة.

تبحث الأمهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتتفحص البرامج للشيفات الشهيرات، لمعرفة طريقة عمل أرز الريزو في المنزل على طريقة المطاعم الشهيرة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، التي يقبل عليها الكثيرون في وقت الفراغ.

ويُقدم هُن طريقة عمل أرز الريزو في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير أرز ريزو

أرز

زيت ذرة مرقة

بودرة ثوم

بودرة بصل

كاتشب

كاري

كركم

ملح

فلفل أسود

بابريكا

صوصو باربيكيو

طريقة تحضير أرز ريزو

- شوحي الأرز في الزيت على النار.

- ضيفي الكاري والكركم وبودرة الثوم وبودرة البصل وملح وفلفل أسود وبابريكا.

- ضيفي المرقه والكاتشب وقلبيهم حتى الغليان.

- قللي درجة الحرارة وغطيه حتى يصل لمرحلة النضج وقدميه مع صوصو الباربيكيو.

طريقة عمل ارز الريزو مثل المطاعم

المقادير

2 كوب أرز مغسول

2 كوب وربع ماء

بصلة صغيرة

قطع صدور دجاج

دقيق

بصل بودرة

ثوم بودرة

ملح

فلفل

بهارات دجاج

طريقة التحضير

- يتم تقطيع البصلة وتشوح في زبد أو سمن ثم توضع قطع الدجاج في الدقيق وتشوح من الناحيتين.

- تضاف التوابل كلها وتشوح حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نضعها جانبا.

- نضيف بعد ذلك الأرز ونضيف الماء ونتركه حتى الطهي العادي للأرز.

- اقلي قطع الدجاج في الزيت، حتى تتحمّر وتصبح مقرمشة وذهبية اللون.

- قومي بتفريغ أرز الريزو في طبق التقديم، ثمّ ضعي قطع الدجاج عليه، وقدّميه للأكل بجانب الكاتشب والبطاطس.