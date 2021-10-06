حكم وضوء وصلاة المرأة أثناء وجود «طلاء الأظافر».. دار الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على سؤال تلقته من فتاة تتساءل:هل يجوز للمرأة الوضوء على طلاء الأظافر؟، وردت الإفتاء من خلال بث مباشر سابق أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وأجاب أحد علماء دار الإفتاء المصرية خلال جلسة البث المباشر ردًا على سؤال الفتاة قائلا إن طلاء الأظافر في حد ذاته لا يبطل الصلاة ويجوز وضوء المرأة على طلاء الأظافر إذا كانت لا تمنع وصول الماء للأظافر أما إذا كان هذا الطلاء يحجب وصول الماء فلا يجوز الوضوء عليه.

الإفتاء: لا مانع من الصلاة في وجود طلاء الأظافر

وأضاف: لا مانع من أن تصلي المرأة في ظل وجود هذا الطلاء وإذا أرادت أن تغتسل أو تتوضأ مرة أخرى وجب عليها أن تزيل هذا الطلاء ثم تتوضأ أو تغتسل والإزالة هنا بسبب وصول الماء إلى البشرة والأظافر وما دام هذا الطلاء يعيق وصول المياه إلى الظافر فيجب إزالته، وأكد خلال رده على سؤال الفتاة قائلا: «هناك نوع جديد من طلاء الأظافر نعلم ممن ينتجونه أنه مسامي بمعنى أنه يسمح بوصول الماء إلى الأظافر وهذا لا يمنع من ذلك ويجوز الوضوء ولا حرج فيه».

في سياق آخر، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية لا تصدر فتواها إلا بعد العودة إلى أهل الاختصاص في العديد من المسائل الطبية وعلى سبيل المثال قضية الإجهاض، فإن الطبيب المصري لا يستطيع الإجهاض إلا بعد الحصول على فتوى من الدار، والدار لا تُصدر فتوى بالإجهاض إلا بعد تقرير طبي معتبر، ولا تستطيع أن تقول هذا يجوز أم لا، إلا إذ وجدت خطرًا على حياة الأم، وهذا حدث أيضًا في قضية ختان الإناث.