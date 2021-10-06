ملابس اجعليها في دولابك خلال الخريف.. «شوفيهم علشان تعرفي ناقصك إيه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تنتظر كل امرأة حلول فصل الخريف للتنويع في موديلات الملابس المختلفة التي تتنوع ما بين موديلات الصيف والشتاء بألوانها المختلفة، حتى تتألق بمظهر مختلف، وبحسب ما جاء في تقرير نشره «الوطن» نستعرض أفضل موضة في خريف 2021.

الجاكيت الجينز

لا يمكن الاستغناء عنه ويمكن ارتداؤه على بنطلون جينز أو «ليجنس»، أو «تيشيرت» بألوان مختلفة.

الكارديجان القطن

من الملابس الأساسية داخل الدولاب في فصل الخريف.

الاسكارف

من القطع الأساسية بسبب برودة الجو في فصل الخريف ليلا وتتناسب مع مختلف أشكال الملابس.

فساتين القطن أو الكتان

يمكن ارتداء الفساتين القطن أو الكتان هذا الخريف وتزود بجاكيت جينز أو كارديجان.

الفيست

يمكن ارتداؤه في الخريف وأسفله «تيشيرت» قطن أو جاكيت خفيف.

السويت شيرت

هو أسرع حل، حيث يتناسب مع مختلف الملابس في فصل الخريف وله أشكال مختلفة.

أحدث صيحات موضة خريف 2021

الملابس الصوف

تعتبر الملابس الصوف أحدث صيحات موضة 2021، فهي تعتبر من الصيحات الدافئة والعصرية في خريف 2021.

ملابس أوف شولدر

يتم فيها المزج بين الستايل الجذاب والدافئ في آن واحد من خلال اعتماد ملابس أوف شولدر متسمة بقماش سميك.

ملابس مفرغة

تعتبر الملابس التي تمتاز بالقصات المفرغة موضة خريف 2021، سواء كانت فساتين أو جمبسوت أو شورتات أو غيرها، فجمعت بين الستايل العصري والجذاب.

الألوان المعدنية

تعتبر من الألوان التي تميز خريف 2021، فالأزياء المتسمة بلونها المعدني سواء كان ذهبيا أو فضيا، هذه القطع مميزة وتضفي مزيدا من الرقي والأناقة.

ملابس مشجرة

هي موضة خريف 2021، وأخذت جزءا كبيرا من آخر صيحات الموضة، تعتبر لوك عصريا يمتاز بالحيوية.