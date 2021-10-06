الامارات | سقوط فتاة من الدور الـ16.. ووالدها يردد: "ليه يا بنتي".. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط فتاة من الدور الـ16.. ووالدها يردد: "ليه يا بنتي".. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ أهالي منطقة سيدي بشر شرق مدينة الإسكندرية المصرية، مساء أمس الثلاثاء، بسقوط فتاة من الدور الـ16 من البرج السكني محل إقامتها، حيث سمع صوت صراخ، ثم صوت السقوط على أرض الشارع، في مشهد مأساوي وحزين، حيث تم إبلاغ قوات الأمن وسيارة الإسعاف سريعاً من أجل نقل جثة الفتاة من موقع الحادث.

ووفقاً لموقع صحيفة "الوطن" المصرية، تلقت شرطة النجدة في الإسكندرية، بلاغاً يفيد بسقوط فتاة، في بداية العقد الرابع من عمرها، من الدور الـ16، دون معرفة أي معلومات أخرى، حيث وصلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، مع سيارة إسعاف، وتم نقل جثة الفتاة من موقع الحادث إلى مشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.

وسط حالة من الحزن الشديد والخوف، انتابت أهالي منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، بسبب لحظة سقوط الفتاة، حيث أكد الأهالي أنهم سمعوا صوتا شديدا وفروا هاربين إلى الخارج، وفوجئوا بالفتاة ملقاة على الأرض جثة هامدة، في مشهد مأساوي، وتم نزول والدها سريعاً من العمارة بعد سقوط ابنته، في حالة انهيار تام، حيث ظل يردد "ليه يا بنتي".

ووسط تجمع أهالى منطقة سيدي بشر، وسكان الشارع في أعقاب سقوط الفتاة من الطابق الـ16، انتشرت قوات الأمن في موقع الحادث، وتواصل الأجهزة المختصة إجراء التحريات والمعاينات اللازمة، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.

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