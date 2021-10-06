الامارات | "يا قلب حاج تعن" جديد وليد توفيق خلال أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن "يا قلب حاج تعن" جديد وليد توفيق خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى وليد توفيق من تصوير كليب جديد خاص بأغنية "يا قلب حاج تعن" من ألحانه وكلمات نادين أسعد وتوزيع شيرو منان، وقد صورها مع المخرج فادي حداد على مدار ثلاثة أيام.

وكشف توفيق لموقع" ET بالعربي" بعض من تفاصيل هذه الأغنية قبل أسابيع من إصدارها، قائلاً إنها تعني له الكثير، خصوصاً أنها تناسب الأيام التي نعيشها اليوم ومشيراً إلى أنها أغنية تحمل في مضمونها الطرب والشجن.

وأضاف وليد توفيق أن الكليب اخذ وقتا طويلاً للتصوير كي يعطوا المشاعر الحقيقية للأغنية فيه وتنمى أن تنال إعجاب محبيهـ كاشفاً أنه سيصدرها بعد حوالي الـ 20 يوماً.

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