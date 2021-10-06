الامارات | نور عمرو دياب تكشف تفاصيل علاقتها بوالدها: لم التق به منذ ما قبل كورونا ولا ينُفق علي.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب تكشف تفاصيل علاقتها بوالدها: لم التق به منذ ما قبل كورونا ولا ينُفق علي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وكشفت فيه الكثير من حياتها الشخصية، من خلال بعض استفسارات الجمهور لها. وتحدثت باللغة العربية، للمرة الأولى، على الرغم من أنها تفضل الحديث باللغة الإنجليزية.

وأكدت نور عمرو دياب، في الفيديو، وفقاً لموقع "المصري اليوم"، أنها اختارت طريقة حياتها المستقلة منذ سنوات، وأصبحت مستقلة ماديا واجتماعيا تمامًا، عن ووالدتها الفنانة شيرين رضا. مشيرة إلى أنها تعمل كبيرة موضة، وتنفق على نفسها من مهنتها، وأكدت أنها لم تلتق بوالدها عمرو دياب، منذ بدء جائحة كورونا. ولكنها تتواصل مع والدتها شيرين رضا، بشكل دائم.

وللمرة الأولى، كشفت نور عمرو دياب، أنها تفكر جديًا في تقديم فيديو خاص، من أغنية عمرو دياب الشهيرة، حبيبي يا نور العين، التي قدمها لها منذ سنوات، على أن يكون برقصة الـ الـSalsa، والتي تعد الرقصة المفضلة إليها.

كما أنها أشارت في الفيديو، أنها ستزور مصر العام المقبل، إذا انتهت من مهمة تأثيث منزلها الجديد تمهيدا لانتقالها للحياة برفقة خطيبها. كما شاركت نور جمهورها ومتابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تجربة الاعتماد على الغذاء النباتي، وقالت إنها تحن إلى الأكلات المصرية، الشعبية ومن أقربها إلى قلبها الكشري.

يذكر ان نور عمرو دياب، أعلنت مؤخرًا، خطبتها من شاب إنجليزي، ذو أصول إفريقية، خلال بث مباشر لها عبر انستغرام. الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت "نور دياب"، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، بفيديو أثناء التحضيرات، استعدادًا لانتقالها إلى العيش جنوب لندن. وأشارت في الفيديو، إلى أنها ستنتقل للعيش جنوب لندن برفقة خطيبها، معبرة عن سعادتها الشديدة بهذه الخطوة.

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