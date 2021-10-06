هكذا تواجه إجهاد العين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتسبب النظر لفترات زمنية طويلة إلى شاشات الحاسوب المكتبي والهاتف الذكي والحاسوب اللوحي في تعرض العين للإجهاد، والذي تظهر أعراضه في صورة احمرار العين والشعور بحرقان وحكة وجفاف.

ولمواجهة إجهاد العين تنصح جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية باتخاذ التدابير التالية:

- تمارين للعين: تساعد التمارين على استرخاء العين، على سبيل المثال التمرين التالي: أغمض عينك، ثم خذ شهيقا وزفيرا عميقين عدة مرات. وبعد ذلك قم بفرك راحتي اليدين معا لتدفئتهما، ثم ضعهما على العين، مع مراعاة تكرار التمرين عدة مرات من أجل استرخاء عضلات العين.

تمرين آخر: انظر إلى اليمين وإلى الأمام وإلى اليسار عدة مرات من دون تحريك الرأس أثناء القيام بذلك. وبعد ذلك أغمض عينك، مع تكرار التمرين مع النظر إلى أعلى وإلى أسفل.

- قاعدة 20-20-20: تساعد هذه القاعدة على استرخاء عضلات العين، وهي تنص على ما يلي: كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يقع على بعد لا يقل عن 20 قدما (حوالي 6 أمتار) لمدة 20 ثانية على الأقل.

- الرَمش: يساعد الرَمش المقصود على استرخاء العين. ولهذا الغرض ينبغي القيام بالرَمش بمعدل 10 مرات متتالية تقريبا، ثم الاسترخاء لمدة نصف دقيقة، مع تكرار ذلك عدة مرات.