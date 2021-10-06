أطعمة غير تقليدية وصحية وسناكس في اللانش بوكس.. علشان طفلك ميحسش بالملل «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع بدء عام دراسي جديد، تحاول الأمهات الحفاظ على صحة الأطفال وتزويدهم بالأطعمة الصحية التي تزيدهم قوة ونشاط وتساعدهم على التركيز والاستيعاب والمواصلة طوال اليوم الدراسي، منذ الخروج من المنزل في الصباح الباكر حتى العودة في منتصف النهار حتى لا يجدوا الفرصة للشراء الأطعمة من خارج المنزل التي تعرضهم لحالات التسمم إذ تعتبر البعض منها مجهولة المصدر وغير آمنة على الصحة، خاصةً مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم منذ عام، وخوف البعض من لمس الأشياء وتناول الأطعمة غير الصحية التي تؤثر بالسلب على المناعة وتعرض الجسم لكثير من المشكلات الوخيمة.

أطعمة غير تقليدية وصحية للطفل

خلال بث مباشر على صفحة جريدة «الوطن» أوضحت الدكتورة مروى شعير، الباحث في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، الأطعمة غير التقليدية الصحية المليئة بالعناصر الغذائية المهمة، التي يجب أن تكون متوافرة على المائدة باستمرار، إذ قالت: «لا بد من توافر البنجر بصفة مستمرة على السفرة، لما فيه من نسبة الحديد التي هي مفيدة للجسم، كما أثبتت الدراسات والأبحاث أن تناول البنجر لمدة 3 شهور يحسن من نسبة الهيموجلوبين جدا، ويمكن وضعه داخل السلطة وفي العصائر الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والجوافة، كما نصحت بعدم سلقه بل يفضل نقعه داخل المياه وبشره وتقطيعه قطعا صغيرة الحجم ومن ثم ضربه مع العصائر في الخلاط».

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وأوضحت خلال الحديث مقدمة نصائح إلى الأمهات: «يجب أن يحتوي الطبق خلال وجبة الغداء على كمية وفيرة من الخضار والتي يمكن أن تتلخص في السلطة، بالإضافة للكربوهيدرات كالعيش والأرز أو المكرونة، والربع الآخر يكون عبارة عن البروتين».

السناكس المفيدة للطفل

وعن السناكس المفيدة وغير التقليدية التي يمكن وضعها داخل اللانش بوكس، قالت:«يمكن وضع زبدة الفول السوداني، ويمكن إعداده في المنزل من خلال تحميص الفول السوداني وبواسطة الكبة يُضرب وهو دافئ أو يمكن تدعيمه من خلال زيت الزيتون، أو إضافة العسل».