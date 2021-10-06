أبرز المعلومات عن الرجل «السيكوباتي».. يتخيل ارتكاب جرائم ضد أصدقائه في العمل

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

السؤال عن الأشخاص السيكوباتيين يتردد بين الفترة والأخرى، في محاولة لمعرفة ما هي السيكوباتية، وكيف يمكن الحكم على الشخص بأن لديه هذه الصفة، والتي تعد من مصطلحات علم النفس، وتستخدم لوصف شخص مصاب بمرض عقلي ويحمل العديد من الأعراض.

من هو الرجل السيكوباتي؟

في تقرير نشره موقع «هيلث لاين» عن الشخصية السيكوباتية، أكد أنه نوع من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، وقال الطبيب النفسي براكاش ماساند، إن الرجل السيكوباتي يظهر عدائية للمجتمع بأنماط مختلفة، تحمل العديد من مشاعر التلاعب والانتهاك للآخرين.

وأضاف، إن الجميع يعتقد الشخص السيكوباتي لا يحمل العدائية والمشاعر السيئة ضد الآخرين بهدف إيذائهم، ويظهر كشخص غير معادي، إلا أن أفعاله تتعارض مع المجتمع والقواعد والسلوكيات الأخرى الأكثر شيوعًا فيه.

وفي دراسة نشرها موقع «لايف سينس»، أكد الخبراء المشاركين فيها على أنهم استندوا إلى عقول سجناء خطيرين في سجون أمريكا، ووصلت نتائجها إلى أن 23% منهم تم تشخصيهم على أنهم كانوا يعانون أعراض الشخصية السيكوباتية قبل اقتراف الجرائم في الماضي.

يتخيلون ارتكاب جرائم القتل

وأوضحت الدراسة أن أبرز علامات الشخصية السيكوباتية، أنها تتخيل ارتكابها لجرائم القتل في العقل الباطن ضد الأقارب أو أشخاص مقربين كأصدقائهم في العمل أو الدراسة.

ووجدت الدراسة أن أغلب الأشخاص السيكوباتيين هم أشخاص أصحاء يتشاركون مع المجتمع في ظاهرهم ولكنهم قد ينفجرون، ويتحولون إلى مجرمين بشكل مفاجئ، وقد يكون أحد هؤلاء الأصحاء أي شخص يعتبر نفسه سليماً 100%، وقد جمعت مجموعة من الصفات التي يتشارك بها أصحاب النفسية السيكوباتية، وهي كالتالي:

1- يتمتع السيكوباتي بعفوية شديدة ويترك انطباعاً كبيراً بذلك لدى الآخرين.

2- يتحدث عن نفسه بشكل دائم ويحاول تعظيم النفس وتفخيمها.

3- ينتابه الملل بشكل سريع ولا يمكن أن يخرجه من هذه الحالة إلا مغامرة مرعبة، أو علاقة عاطفية ماجنة.

4- يحترف الكذب بهدف الإثارة وإضافة تشويق على الحدث.

5- يستمتع الشخص السيكوباتي بالتلاعب بمشاعر الآخرين.

6- لا ينتابه الشعور بالندم عن أي تصرف يقوم به مهما كان سيئاً.

7- تعتبر اهتماماته شديدة السطحية.

8- لا تظهر عليه علامات التعاطف والرحمة مع الآخرين.

9- يقتات السيكوباتي على أحلام الآخرين أو كما يقولون يتسلق على ظهور الآخرين.

10- لا يستطيع التحكم في مشاعره وقد يوجه ضربات مؤذية جداً لغريمه.

11- لديه مشكلات سلوكية مبكرة، كالعنف، إيذاء الأصدقاء، الكراهية.

12- غير واقعي، ولديه دائماً خطط خيالية بعيدة المدى لا تمت للواقع الحالي بصلة.

13- شخص مندفع للغاية.

14- عديم المسؤولية.

15- يرفض تحمل نتيجة أخطائه.

16- لديه الكثير من العلاقات العاطفية قصيرة المدى.

17- لديه جنح أو تعرض للتوقيف في صغره.

18- يستمتع بمشاهد العنف والدم والتعذيب.

ومن جانبها، كشفت الاستشارية النفسية الدكتورة منى شطا خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الرجل السيكوباتي قد تظهر عليه الاضطرابات الشخصية في بعض الأحيان لكن في الغالب لا تظهر، ويعرفون هؤلاء الرجال بخداعهم ويتفاعلون مع الناس بشكل طبيعي ويرتدون ملابس نظيفة على سبيل المثال، لكن في لحظة ينقلب حالهم وتظهر عليهم علامات اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع.