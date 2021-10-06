"أسترازينيكا" تطلب موافقة طارئة لعقار يقي من أعراض كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أعلنت شركة "أسترازينيكا" أنها قدمت طلبا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على تصريح استخدام طارئ لعقار من مزيج من الأجسام المضادة ممتدة المفعول، للوقاية من أعراض الإصابة بكورونا.

وذكرت الشركة، في بيان، أن طلب تصريح الاستخدام الطارئ يتضمن بيانات من المرحلة الثالثة من التجارب، التي تظهر انخفاضا بنسبة 77% في خطر الإصابة بأعراض كورونا، من خلال تركيبة من الأجسام المضادة ممتدة المفعول.

وأظهرت النتائج الأولية "في المختبر'' أن العقار "إيه زد دي 7442" أظهر نشاطا واسعا ضد كورونا، وخاصة المتحورات الحديثة، بما في ذلك دلتا ومو.

وذكرت الشركة أنها تجري مشاورات مع حكومة الولايات المتحدة وغيرها من الدول حول العالم بشأن اتفاقيات لتوريد العقار.

والعقار الجديد مزيج من اثنين من الأجسام المضادة ممتدة المفعول مستخلصة من خلايا بائية تبرع بها مرضى في طور النقاهة من الإصابة بكورونا.