«سيشن الطين» لعروسين بالمنوفية يثير الجدل.. والمصور: «فاجئوني ونزلوا في البِركة» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اندهش رواد وسائل التواصل الاجتماعي من «سيشن زفاف» ألتقط في أجواء مختلفة لعروسين حديثين لجأن إلى «اللعب في الطين» أثناء خضوعهما لجلسة تصوير في مدينة المنوفية وأثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة.

وظهرا الزوجين وهما يلطخان ملابس الزفاف بالطين بينما حرص مصور الجلسة على التقاط أكثر من صورة لهما خلال تعمدهما الوقوع في بركة من الوحل ما دفع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق بشكل ساخر وتشاركوا الصور على نطاق واسع.

مصور الجلسة: العرسان هما اللي خدوا القرار

وكشف محمد جمال أحد أفراد فريق «فوتوسيشن» الذي التقط سيشن زفاف عروسي المنوفية أن الفكرة جائت بطريقة عفوية ولم يكن هناك تجهيزات مسبقة لها مضيفًا أن العروسين خضعا لاتقاط بعض الصور في إحدى المناطق الزراعية بمحافظة المنوفية وفي أثناء إلتقاطها قررا النزول في بركة من الطين «حركة مجنونة مكنتش قايلهم عنها» في المنطقة نفسها التي خصصناها لعمل هذه الجلسة.

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن» أن العروسين كانا يرتديان ملابس الزفاف الجديدة وتفاجئ فريق التصوير بنزولهما في الوحل لحظة إلتقاط مجموعة الصور الخاصة بالزفاف وقررا أن يكون «سيشن الطين» بجانب السيشن الأخر وبعد إضافة المؤثرات والتعديلات نشر فريق التصوير السيشن الأول على الصفحة.

السيشن أثار تفاعلًا على السوشيال ميديا

وعبر ملتقط الصور عن إندهاشه من تداول الصور بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن هذه المرة ليست الأولى مؤكدًا أنه التقط من قبل مجموعة من الصور لعروسين في حضور والدة العريس التي خضعت للصور مع نجلها وكانت ملامحها تبدو صغيرة فعبر رواد السوشيال ميديا عن دهشتهم فور علمهم بأنها والدته وليست عروسه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية مع «سيشن الزفاف» معبرين عن دهشتم من تصرف العروسين وعلقوا عليه بشكل ساخر:«هما بيدربوا من الفرح على شيل الطين» وقال أخر:«اتوا ازاي ضحيتوا بلبسكم عشان التصوير»