6 خطوات للحفاظ على تماسك السندوتشات في يوم المدرسة الطويل.. «استخدمي ورق الزبدة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتعرض السندوتشات إلى الضغط والحرارة أثناء يوم الدراسي الطويل، مما قد يؤدي إلى تلفها وتغير شكلها وطعمها، وبالتالي ينفر الأطفال من تناولها في المدرسة، لذلك نقدم لكِ طرق الحفاظ على تماسك السندوتشات في يوم المدرسة، كما جاءت على قناة «سي بي سي» سفرة.

خطوات الحفاظ على تماسك السندوتشات في المدرسة

تقليل حرارة السندوتش

يجب الحرص على تقليل حرارة السندوتشات قبل وضعها في اللانش بوكس، لأن وضع السندوتشات ساخنة يزيد من بخار الماء داخل العبوة، وهو ما يبلل الخبز وباقي مكونات الطعام.

التغليف

يفضل تغليف السندوتشات بطبقة من ورق الزبدة، لحفظ محتويات كل رغيف، وفصلهم عن بعض، وامتصاص أي سوائل أو دهون تتلف قطع الخبز المحشية دون الحاجة للاستعانة بالبلاستيك الشفاف.

الفصل

يجب الحرص على فصل السندوتشات والمكسرات عن الفاكهة، وذلك لأن جميع الثمار تحاط برطوبة حتى لو كانت كاملة وغير مقطعة، ودمج الفواكه مع السندوتشات والمكسرات تفرز ما بها من دهون مع طول حفظها في عبوة مغلقة.

الكمية

الحرص على وضع كمية من الأطعمة تناسب حجم اللانش بوكس دون زيادة، وذلك لأن تكدس الأكل بداخله يزيد من رطوبة الأكل وتبلله وتراكمه فوق بعضه، مما يؤدى إلى تفتته.

المكونات الجافة

الاعتماد عند تحضير السندوتشات على المكونات الجافة، وعدم الاعتماد على المكونات السائلة التي تسبب تبلل السندوتشات مثل المأكولات التي تحتوي على الصوص، وعند تحضير سندوتشات مثل المربى يجب فصلها عن باقي السندوتشات للحفاظ على قوامها وعدم تأثر المأكولات الأخرى بها.

الابتعاد عن الأطعمة المعلبة

يجب الحرص على الابتعاد عن كل الأطعمة المعلبة ذات المواد الحافظة، وكذلك الابتعاد عن العصائر المعلبة، والحرص على أن تكون كل الأطعمة والعصائر مُعدّة في المنزل للحفاظ على صحة الطفل.