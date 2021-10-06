أطعمة تساعد على زيادة تركيز الأطفال في المدرسة.. البيض والسمك أولا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأطفال من صعوبات في التركيز والذي يؤثر على التحصيل الدراسي، مما قد ينتج عنه شكاوى كثيرة من المدرسة والمُعلمين إلى أولياء الأمور، بشأن تراجع مستوى أطفالهم دراسيا، وهو ما تبدأ معه الأمهات رحلة البحث عن الأسباب التي تؤثر على أطفالهن وتجعلهم غير قادرين على التركيز.

ومن بين أسباب عدم تركيز الطفل، وقد تكون أبرزها، النظام الغذائي، وهو ما تحدثت عنه الدكتورة مروى شعير، الباحث في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال بث مباشر على صفحة جريدة «الوطن» بـ«فيس بوك»، حيث حددت عددا من الأطعمة التي تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة بالتزامن مع العام الدراسي الجديد، وأبرزها الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3 مثل السالمون والماكريل والتونة، وهناك أنواع أخرى مثل المحار والكاليماري وكافة أنواع الأسماك.

نصائح للأمهات لزيادة تركيز الأطفال داخل المدرسة

ووجهت الباحث في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عدة نصائح للأمهات لزيادة التركيز لدى الأطفال، قائلة: «يجب أن تحرص الأم على طهي الأسماك داخل الفرن، لا مقلية ولا مشوية، وذلك في وجبة الغداء، على أن تكون مرتين أسبوعيا، مع الحرص على التنوع في الوجبات حتى يقبل الطفل على تناولها».

وفيما يخص الأنواع الأخرى التي تزيد من تركيز الطفل وبالتالي زيادة التحصيل الدراسي، قالت: «المكسرات وعين الجمل واللوز والسوداني الذي يحتوي على الزنك ويعمل على تحسين مستوى الذكاء والذاكرة، بالإضافة لاحتواءه على البروتين».

فوائد الحبوب الكاملة

وتعتبر الحبوب الكاملة من أهم العناصر التي تقوي الذاكرة وتساعد على تنمية الذكاء: «العيش البلدي والشوفان يمكن تناوله مرة أو مرتين في الأسبوع، فضلا عن تناول البليلة في وجبة الإفطار لما تحتويه من عناصر غذائية هامة».

ونوهت خلال حديثها لضرورة تناول البيض في وجبات الإفطار، قائلة: «البيض من الحاجات الأساسية لزيادة التحصيل والذكاء عند الطفل، فهو يعتبر بروتين مثالي مقارنة بجميع أنواع البروتين، بيضة واحدة يمكن أن تعطي7 جرام بروتين صافي للطفل، وهي نسبة كبيرة جدا واقتصادية، وممكن نعمل العجة المصرية في وجبة الغذاء».

كما يعتبر الحمص من الأساسيات التي تزيد من التركيز والذكاء، والتي قالت عنه: «فيه نسبة عالية من البروتين والكالسيوم النباتي، ويمكن عمله ساندوتشات في اللانش بوكس ووجبة الإفطار».