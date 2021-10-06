الامارات | افتتاح عالمي لحفل «أميرات ديزني» في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح عالمي لحفل «أميرات ديزني» في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الأولى على الإطلاق، يستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب أولى حفلات «ديزني» في السعودية «حفل أميرات ديزني»، من الجولة العالمية «احتفال الأميرات الكبير». ويأتي الافتتاح العالمي من إنتاج «ديزني كونسرتس»، بالتعاون مع «امبرزاريو لايف»، ومن تنظيم «بنش مارك».

وقال نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة «ديزني كونسرتس»، تشيب ماكلين: «يأتي الافتتاح العالمي لهذا الحفل تتويجاً لتعاون جديد ومثير بين (ديزني كونسرتس) وحفل (أميرات برودواي)، بهدف جلب أفضل ما في (برودواي) للاحتفال بجميع «أميرات ديزني» بشكل غير مسبوق، ونشعر بسعادة لتقديم هذا الإنتاج العالمي للمرة الأولى في الرياض».

فيما قال المدير التنفيذي لـ«امبرزاريو لايف»، عمر بيضون، إن الافتتاح العالمي لـ«حفل أميرات ديزني» في السعودية هو نتيجة عامين من التعاون مع «ديزني كونسرتس» و«برودواي برينس بارتي». بينما أكد المدير التنفيذي لشركة «بنش مارك»، محمد زكي، أن الحفل الذي طال انتظاره، والذي يستضيفه معرض الرياض الدولي للكتاب، سيشكل حدثاً استثنائياً في المنطقة. وتنطلق عروض «حفل أميرات ديزني»، اليوم، وتستمر حتى التاسع من أكتوبر الجاري على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

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