هنادي مهنا في «لايف» على إنستجرام عن «بدون ضمان»: الناس فرحانة بالطلاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حكاية «بدون ضمان» في مسلسل «إلا أنا» نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير، ولقت رواجا واسعا مع مناقشتها لمشكلة تعاني منها الكثير من السيدات داخل «بيوت العيلة»، في ظل ضعف شخصية الزوج أمام أهله وسط تحكمهم في حياته، كما فتحت النقاش حول شخصية الرجل المتكاسل، تاركًا الحمل على زوجته فقط، وهو ما جسدته الفنانتان هنادي مهنا وهاجر أحمد، وتحدثت عنه «هنادي» في فيديو لايف عبر حسابها على «إنستجرام».

واستضافت هنادي مهنا، مخرجة العمل الدرامي ياسمين أحمد كامل، التي أكدت أن العمل يناقش قصص حقيقية، وأنه كاشف لبواطن شريك الحياة «هتخرجوا من حكاية بدون ضمان عارفين تختاروا شريك حياتكم».

وعن المعاناة التي تجسدها هاجر أحمد في المسلسل، مع رجل يترك العمل عليها، ويقضي نهاره نومًا وليله ساهرا مع أصحابه، واستنجادها بوالدتها بعد ضربه لها أيضا لتخبرها بأنه أمر عادي لا يستحق ما تفعله، لذا أبدت المخرجة رأيها في الأمر قائلة: «الستات في البيئة الشعبية مابيتطلقوش.. ودي قصص حقيقية، وبنقول لكل أم وزوجة أن الجواز مش إجبار ده اختيار وكل حاجة مكتوبة أنها تحصل مش بالسن ولا بالوقت».

وأكدت هنادي مهنا خلال اللايف «الراجل اللي يمد إيده على مراته مينفعش يتصنف راجل»، متحدثة عن ردود الأفعال الإيجابية لطلب «مريم»، الشخصية التي تؤديها هنادي في المسلسل، للطلاق، لتخبر المخرجة ضاحكة «الناس فرحانة بالطلاق» لتعاطفهم الكبير مع «مريم» ورفضهم لسلبية زوجها وسماحه لأخته وأمه بالتحكم في حياتهم، حتى وصل إلى مرحلة الشك في أخلاقها.

وحرصت الفنانة هنادي مهنا في نهاية «اللايف»، على التعرف على رأي جمهورها في المسلسل الذي نال إعجاب متابعيها.

حكاية بدون ضمان مسلسل إلا أنا

تدور حكاية «بدون ضمان»، مسلسل «إلا أنا»، حول علاقة الأم بابنها وتدخلها في حياته حتى بعد زواجه، وعدم احترام خصوصية زوجة ابنها، ومضايقتها باستمرار من قبل الأم وأخت الزوج.

وتضم الحكاية العديد من النجوم مثل هنادي مهنا، إسلام جمال، سلوى محمد عثمان، هاجر أحمد، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

فكرة مسلسل إلا أنا

مسلسل إلا أنا، فكرة يسري الفخراني، عرض الموسم الأول منه على قناة dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحا كبيرا مع الجمهور وتفاعل معه، حيث تعتمد الحكايات على قصص مستوحاة من الحقيقة وأحداث واقعية، وناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة في المجتمع المصري.