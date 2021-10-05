5 أسباب وراء تأخر الحمل.. منها حساب أوقاب الخصوبة بشكل خاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

العوامل الرئيسية التي تقلل من فرص إنجاب طفل معروفة جيداً، منها استخدام حبوب منع الحمل لفترة طويلة والتدخين، ولكن في كثير من الأحيان حتى عدم وجود هذه الأسباب لا يضمن أنك سوف تحملين.

وهناك أسباب أخرى لا يعرفها الكثير، نعرضها لكم وفقاً لما ورد في موقع "brightside".

1- تأكل الكثير من الدهون المتحولة:

يؤثر تناول الدهون المتحولة الموجودة في المخبوزات والبيتزا والوجبات الخفيفة مثل البطاطس والأطعمة المقلية، سلبًا على الخصوبة، ما يعني عدم حدوث الإباضة، حاولي الحد من استهلاك هذه الأطعمة لأن تناولها يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة باضطراب التبويض بنسبة تصل إلى 73٪.

2- الإفراط في ممارسة الرياضة:

تحسن التمارين من خصوبتك إلى حد معين، ولكن من المهم الحصول على القدر المناسب منها، يؤثر القيام بالكثير منها على توازن الطاقة لديك ويؤثر سلبًا على دورتك الإنجابية، حيث أظهرت الأبحاث أن التمارين اليومية الطويلة والمكثفة تؤثر على قدرتك على الحمل، الاعتدال هو مفتاح الحفاظ على صحتك.

3- مؤشر كتلة جسمك منخفض:

يؤدي انخفاض مؤشر كتلة الجسم عن المعدل الطبيعي إلى زيادة خطر الإصابة بضعف المبيض والعقم.

وترتبط اضطرابات الأكل بانخفاض مؤشر كتلة الجسم وتؤثر سلبًا في بعض الأحيان على الدورة الشهرية والخصوبة، إذا كنت تشعر بعدم القدرة على تتبع نظامك الغذائي، يمكنك استخدام تطبيقات متخصصة تتعقب السعرات الحرارية والوزن بالإضافة إلى الأعراض الأخرى المتعلقة بالصحة.

4- توتر في علاقتك مع شريك حياتك:

تشير الدراسات إلى أن خصوبة الرجل تتأثر بشكل كبير بضغوط الحياة، بما في ذلك العمل والأسرة والحياة الاجتماعية، عدم القدرة على التعامل مع هذه المشاكل له أكبر تأثير سلبي.

5- لا يمكنك حساب فترة الخصوبة بشكل صحيح:

في بعض الأحيان يكون من الصعب عمل تنبؤات دقيقة، خاصة إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة، ومع ذلك، يمكن أن تساعدك التكنولوجيا في ذلك.

هناك تطبيقات كثيرة تقوم بعمل تنبؤات دقيقة للدورة، بالإضافة إلى ذلك، بمجرد حدوث الحمل، يمكنك الاحتفاظ بالتطبيق ببساطة عن طريق التبديل إلى وضع الحمل والاستمتاع بمعلومات نمو الطفل والرؤى الصحية الشخصية.