راقب أظافرك.. علامات تشير إلى تعرضك للإصابة بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد التشخيص المبكر للإصابة بمرض السرطان أمر بالغ الأهمية، تجنبا للمضاعفات الخيرة، ويتطلب ذلك ملاحظة بعض العلامات التي تظهر بعناية شديدة.

ربما لا تظن أن من بين العلامات ما يظهر منها على الأظافر، إذ قد تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد، بحسب ما ذكر موقع express.

وسرطان الجلد هو أحد أكثر أنواع السرطانات فتكًا، وهو الشكل الأسرع نموًا للمرض، لكن عندما يتم تشخيصه مبكرًا، يكون العلاج بسيطا.

وتظهر العلامات الأكثر شيوعًا عادةً على سطح الجلد، في شكل شامة أو قرحة، ويمكن أن تكون موجودة في الأظافر، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وتشجع الأكاديمية الناس ليس فقط على فحص بشرتهم ولكن أيضًا على أظافرهم بحثًا عن علامات السرطان، فيمكن أن يتطور الورم الميلاني تحت وحول أظافر اليدين والقدمين.

وغالبًا ما يظهر على الإبهام أو إصبع القدم الكبير ليدك أو قدمك المهيمنة، وتشمل علاماته حول الأظافر خط بني أو أسود أسفل الظفر، أو نتوء أو عقدة تحت الظفر، أو جلد داكن حول الظفر، أو ظفر يرفع ويسحب بعيدًا عن فراش الظفر، أو انقسام أسفل الظفر منتصف الظفر.

ويصبح الورم الميلاني أكثر شيوعًا مع تقدم العمر ويمكن علاجه بدرجة كبيرة إذا تم اكتشافه مبكرًا، كما أنه غالبًا ما يُشار إلى التغييرات الأخرى في الجلد، مثل الطفح الجلدي أو الدمامل أو الاحمرار، كعلامات شائعة للحالة.

ويتطلب النزيف والتقرح وحكة الجلد غير المعتادة عناية طبية عاجلة، كما أنه على الرغم من أن هذه العلامات ستظهر في أي مكان من الجسم، إلا أنها تظهر بشكل أكثر شيوعًا على الظهر عند الرجال وعلى الساقين عند النساء.