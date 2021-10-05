علامات تشير إلى تلاشي حب شريك الحياة.. قلة الاهتمام في المقدمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشعر بعض السيدات أحيانا بتلاشي مشاعر الحب من زوجها تدريجيا، وتدخل في حيرة للتعرف على أسباب حدوث ذلك، ما قد يتسبب في انهيار العلاقة بينهما نتيجة زيادة شكوك المرأة حول التغير المفاجئ لشريك حياتها.

وقدم برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا»، تقريرا يتضمن 4 علامات تظهر على شريك الحياة تدل على تلاشي مشاعر الحب والاهتمام تجاه الطرف الثاني، بحسب ما ذكرته مجلة «bright side».

انتقاد المظهر الدائم

والمقصود بها تعليق الرجل على مظهر المرأة الدائم، مثل شكل الشعر وزيادة الوزن وغيرها من أشكال الانتقاد.

مناقشة أوجه القصور أمام الأصدقاء

ومن العلامات الأخرى التي تظهر وتدل على تلاشي الحب، حديث الرجل عن أوجه القصور في الزوجة أمام الأصدقاء أو أي طرف آخر، مما يشعر الزوجة بالخجل.

التدقيق بشكل مبالغ فيه

من العلامات التي تلاحظها المرأة أيضا، التدقيق المبالغ والانتقادات السلبية وتصيد الأخطاء حول سلوك الزوجة، وهذا يدل على شعوره بالملل وقلة حبه للزوجة.

قلة الاهتمام بما يخص الزوجة

والمقصود به قلة الاهتمام بالأمور التي تخص الزوجة، وعدم التعاطف معها في المواقف المختلفة، وكذلك عدم الانتباه لحديثها أو التقليل من أهمية أحاديثها، ويجب أن تنتبه الزوجة لذلك.

علامات تدل على انتهاء الحب بين الزوجين

ومن العلامات التي تدل على انتهاء الحب بين الزوجين أيضا:

الفتور في العلاقة

من أكثر الأمور التي يلاحظها الطرفان هي برود المشاعر بينهما، وافتقار القدرة على التعبير.

الكذب بين الزوجين

يعد الكذب المشكلة الأكبر التي تواجه الزوجين، مما يمكن أن يؤدي إلى الانفصال.

كثرة الجدال وعدم القدرة على التواصل

كثرة الجدال بين الزوجين وتصيد الأخطاء، يمكن أن تسبب في انتهاء العلاقة لانعدام التفاهم بين الطرفين، كما قد يؤدي لعدم القدرة على التواصل بينهما.