مصممة أزياء: رفضت عروضا كثيرة للعمل خارج مصر وأطمح لمقارنة أعمالي بـ«كوكو شانيل»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت مصممة الأزياء فريدة تمراز، إن لديها رغبة منذ 5 سنوات في تصميم ملابس رياضية مصرية تصبح عالمية، لافتة إلى أن الزي الرياضي مريح للمرأة وانتشر استخدامه بشكل واسع في الفترة الأخيرة، وأن أول خط موضة صنعته كانت الملابس السوداء البسيطة، وقد أطلقت عليه الموضة اسم سنة التطور من أجل تحفيز السيدات في ظل انتشار جائحة في فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي عطلت جزء كبير من الحياة.

7 تصميمات جديدة عالمية بأيدي مصرية

وأضافت «تمراز» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن الملابس الرياضية تشد الجسم وتجعل السيدات أطول، وقد صممت 7 تصميمات مختلفة جميعها باللون الأسود، ولكن الأعوام المقبلة ستعمل على إيجاد تصميمات بألوان مختلفة.

الأزياء قوة ناعمة مصرية

وأوضحت مصممة الأزياء، أنها درست السياسة، وعملت على استخدام القوة الناعمة لمصر من خلال الأزياء، لافتة إلى أن مصر تتقدم بقوة من خلال المشروعات الاقتصادية الضخمة التي يقيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أول كتاب عن الموضة في العالم العربي

ولفتت مصممة الأزياء، إلى أنها ألّفت أول كتاب عن الموضة في العالم العربي، وتم طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوليو 2021، وشارك في معر ض الكتاب بالأردن وسيشارك في معرض الكتاب بإمارة الشارقة في الإمارات، واستغرق كتابته في 6 سنوات، موضحة أنها بدأت مشروعها بـ 5 آلاف جنيه فقط، وحصلت على عدة عروض لكي تعيش خارج مصر، لكنها تمسكت بالحياة في مصر رغم صعوبة النجاح بها في مجال تصميم الأزياء لأنه يعد مجالا جديدا.

رغبة في الوصول لنجاح كوكو شانيل

وأشارت مصممة الأزياء، إلى أنها كانت ترغب أن يتم مقارنة منتجها الخاص بأناقة منتجات ماركة كوكو شانيل، مبينة أنها تعمل بالتعاون مع فريق كبير من أصدقاءها، قائلة: «بشكر زوجي منصور إنه متفهم شغلي وأنا بعمل النجاح ده بمساعدة أبو زوجي وحماتي وأمي وأخواتي عشان أنا عندي إدمان للشغل».