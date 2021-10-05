تامر حسني يحقق حلم «مريم» في 3 ساعات: «شخص حقيقي أوي» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صوتها المميز في الغناء وموهبتها في العزف على الكمان وطاقتها الإيجابية التي تشع نورًا، كانوا أسلحتها في الظلام المحيط من حولها، على الرغم من نشأتها كفيفة، إلا أنها تستطيع تحقيق أحلامها بمفردها؛ إذ وقفت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تغني في مؤتمر الشباب، ومع مطربها المفضل تامر حسني في الاستوديو الخاص به.

كواليس لقاء «مريم» مع تامر حسني

علم تامر حسني برغبة مريم النجدي، في الغناء معه، وهو ما تحقق بعدها على الفور، إذ استضافها في منزله واستقبلها من على باب السيارة، وتشاركا الغناء معًا لمدة 3 ساعات، حسبما ذكرت في حديثها مع «الوطن»، مشيرة إلى أنهما صورا فيديو لأغنية «خليك فولاذي» بصوتيهما معًا وبلحن مختلف؛ ليتحقق أحد أحلام الفتاة متعددة المواهب: «كنت مرتاحة جدا وهو شخص حقيقي أوي».

بداية ظهور موهبة «مريم»

حب الغناء بدأ مع «مريم» منذ الطفولة، وتعلمت الموسيقى والعزف على الكمان، إلا أنها لم تكتشف موهبتها بشكل حقيقي سوى خلال فترة دراستها بكلية الألسن في إحدى الفعاليات، وبحسب حديثها، أصدرت أول عمل فني حقيقي لها مع المنتج هشام سليمان، وهو أغنية تحدثت عن الأمل وإيمان كل فرد بقدراته.

مواهب متعددة

ولم تقتصر مواهب «مريم» على الغناء والعزف فقط، إذ تقدم مقاطع فيديو توعوية وتحفيزية للمكفوفين، والتعامل السليم معهم من جانب المحيطين، وتعليم فاقدي البصر استخدام مواقع التواصل والأجهزة الذكية من تلقاء أنفسهم، والتركيز على ثقافة الاختلاف.

تكريم خاص من الرئيس السيسي

«طول عمري بكتب ملاحظات وأنا مؤمنة إنها هتتحقق».. بهذه الجملة عبرت «مريم» عن أمنيتها في الغناء مع محمد الشرنوبي، والذي لم تتخيل أن تشاركه الغناء أمام الرئيس السيسي، في مؤتمر الشباب 2019، متابعة: «انبسطت جدا برد فعله وقالي بعدها صوتك حلو ويلمس، وتفاجأت بتكريم الرئيس لي».

أحلام «مريم» متعددة، إلا أن الحلم الكبير فيهم أن تكون مذيعة، وتقدم أفكارها التحفيزية سواء على شاشة التليفزيون أو في الراديو، معلقة: «أتنمى أقدم التفاؤل للعالم، وعندي ثقة أني هكون وزيرة في يوم من الأيام».