الامارات | انطلاق المرحلة الأخيرة من تصفيات بطولة «فزاع لليوله»

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الأخيرة من تصفيات بطولة «فزاع لليوله» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إقامة المرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ22 من بطولة فزاع لليوله والنسخة الـ17 من برنامج الميدان بتاريخ 7 و8 و9 أكتوبر الحالي في قلعة الميدان بالقرية العالمية في دبي في الساعة 6 مساء.

وجاءت البطولة هذا العام لتستمر على تهج العام الماضي تحت شعار «الميدان هالسنة غير». وكانت التغييرات قد بدأت من الموسم الماضي في إدراج تحديات جديدة من شأنها صقل مهارات اليويل في مجالات شتى ترتبط بالموروث المحلي، التراثي والثقافي والاجتماعي للإمارات.



و أعرب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد الخاصوني، عن سعادته للزيادة الملحوظة في توافد الشباب وأبناء الوطن، من الراغبين في الانضمام إلى البطولة، خصوصاً بعد إضافة المسابقات الأخرى للبرنامج، الأمر الذي شجع المتسابقين للمحاولة في التميز وحصد «الناموس» في تلك المسابقات الأخرى.



وأكد أن المرحلة الأولى من التصفيات أقيمت في ابريل الماضي وتم اختيار منهم الأفضل من حيث الأداء والقدرة على الاستعراض امام الجمهور. وقال إنه منذ انتهاء المرحلة الأولى تلقى المركز طلبات كثيرة، ولا نزال نرى إقبال الشباب على الانضمام للمسابقة، لذا ستقام هذه المرحلة لتمنح فرصاً متساوية للجميع، ونتمكن من إعادة اختيار أفضل 16 يويل للتأهل إلى البطولة والبرنامج إضافة إلى اختيار فريق الاحتياط.

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