كورونا اليوم: "أسترازينيكا" تنتظر علاجا جديدا.. واكتشاف خطير في دماء مرضى كوفيد طويل الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

"أسترازينيكا" تنتظر علاجا جديدا

قالت شركة أسترازينيكا، إنها قدمت طلبا إلى الجهات الرقابية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية لتحصل على تصريح بالاستخدام الطارئ لعلاج جديد للوقاية من كورونا.

كانت شركة الأدوية البريطانية قالت في أغسطس إن العقار، وهو علاج بالأجسام المضادة يسمى "أيه.زد.دي7442"، قلل خطر الإصابة بأي أعراض لكوفيد-19 بنسبة 77 في المئة في التجارب النهائية، وفقا لرويترز.

اكتشاف أول دليل على حدوث جلطات التهابية في دماء مرضى كوفيد طويل الأمد

أشار العلماء إلى أن كوفيد طويل الأمد قد يكون ناتجا عن زيادة في الجلطات الصغيرة "المحاصرة'' داخل دماء الأفراد بعد أسابيع من التخلص من العدوى الأولية.

وتوصلت الدراسة الصغيرة إلى أن المرضى الذين يعانون من كوفيد طويل الأمد لديهم كمية كبيرة من الجزيئات الالتهابية المحتجزة في مجرى الدم، بمعنى أن الحمل الزائد من الجزيئات الالتهابية المختلفة، "المحاصرة" حرفيا داخل جلطات الدم المجهرية غير القابلة للذوبان (الجلطات الدقيقة)، قد يكون سببا لبعض الأعراض المزمنة التي يعاني منها المصابون بكوفيد طويل الأمد أو أحد العوامل المساهمة العديدة، وفقا لروسيا اليوم.

دراسة: انخفاض فاعلية لقاح فايزر ضد كوفيد-19 بعد 6 أشهر

أظهرت بيانات أن فاعلية لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا انخفضت إلى 47 في المئة من 88 في المئة، بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية في دراسة استندت إليها وكالات صحية أمريكية عند اتخاذ قرار منح جرعات تنشيطية من اللقاح.

وجاء في البيانات التي نشرت في دورية لانسيت الطبية أن تحليل بيانات فاعلية اللقاح في الوقاية من الإصابة بأعراض تتطلب دخول المستشفى، أو الوفاة جراء كوفيد-19 أظهر أنه يستمر فعالا بنسبة 90 في المئة لمدة ستة أشهر على الأقل حتى في مواجهة متحور دلتا سريع الانتشار، وقال باحثون إن السبب هو تراجع فاعليته مع الوقت وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس، وفقا لسكاي نيوز.