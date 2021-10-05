تعرف على مدة حفظ الأسماك في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الأسماك من المأكولات البحرية المفضلة لدى الكثير، لكن هل تعلم ما المدة التي يمكنك من خلالها حفظ السمك في الثلاجة؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما أورد موقع "reader's digest".

توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بحفظ بالأسماك الطازجة والروبيان والاسكالوب والحبار لمدة يوم أو يومين فقط في الثلاجة.

كما يمكن حفظ السمك المفلطح والتونة وأبو سيف والسلمون المرقط، لمدة أطول تتراوح من 3 إلى 5 أيام.

أما الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسمك الأزرق والسردين، يجب التأكد من طهيها وتناولها في غضون 3 أيام.

وإذا لم يتم طهي الأسماك في غضون يومين، فأنت بحاجة إلى لفها بإحكام في ورق تجميد مقاوم للرطوبة أو رقائق معدنية لحمايتها من تسرب الهواء وتخزينها في الفريزر، وعند إذابتها يجب أن تضعها في الثلاجة، وتترك في مدة تتراوح بنحو 18-24 ساعة لكى تذوب.

ويمكنك الحفاظ على معظم الأسماك المطبوخة في الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 1 درجة مئوية، لمدة 2 إلى 3 أيام، بينما يستمر السلمون المشوي لمدة 4 أيام.

وهناك أيضًا أشياء يجب البحث عنها عند التسوق لشراء الأسماك للتأكد من أنك تشتري أفضل الخيارات الطازجة، فيما يلي:

- من الأفضل أن تكون شرائح السمك لامعة، وليست رمادية أو جافة المظهر.

- يجب أن تكون الخياشيم حمراء ورطبة.

- يوصي أن تبدو الزعانف والذيل طازجة ومشرقة.

- الحرص على أن يكون الجسد أيضًا نقيًا.