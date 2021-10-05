إطلالات اليوم: بسمة أنيقة.. ورانيا يوسف تتألق بالأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هنا الزاهد:

ارتدت الفنانة هنا الزاهد تيشرت باللون الأسود مع هوت شورت بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

بسمة:

وطلت الفنانة بسمة بفستان قصير باللوني الأسود والفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

رانيا يوسف:

وتألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللون الأحمر، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

يسرا:

كما ظهرت الفنانة يسرا بفستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

نسرين طافش:

أيضا ارتدت الفنانة نسرين طافش فستانا طويلا كت باللون الأصفر، مزينا بطبعات باللزن الأحمر والأزرق، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا.