5 طرق لعلاج مشكلات البشرة الناجمة عن ارتداء الكمامة.. منها استخدام مكياج بسيط

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر أقنعة الوجه «الكمامات»، من الأشياء الضرورية التي تساعد على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والتي تجعل الشخص في مأمن من العدوى بشكل كبير، ويتسبب ارتدائها لوقت طويل في عدة مشكلات للبشرة، مثل ظهور حب الشباب والبثور وحساسية الجلد، وكذلك احمرار المنطقة المغطاة نتيجة انسداد مسام الجلد بالزيوت وخلايا الجلد الميتة.

وتوجد طرق بسيطة تساعد على علاج مشكلات البشرة نتيجة ارتداء الكمامة، ومنها كما ذكرها موقع «Times of India»:

طرق علاج مشاكل البشرة الناجمة عن ارتداء الكمامة

- استخدام منظفات تعيد حيوية البشرة، ولكن دون الإفراط في استعمالها، حيث يؤدي الاستخدام المفرط لمنتجات تنظيف البشرة إلى تغييرات في درجة حموضة سطح الجلد، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

- استخدام مرطب ليس دهنيًا ويفضل أن يكون في شكل لوشن.

- تسبب الزيوت والمكياج ظهور حب الشباب، لذلك يفضل استخدام مكياج بسيط وخفيف لتقليل أي أضرار على البشرة.

- تغيير «القناع - الكمامة» بعد كل استخدام، واختيار قناع يناسب حجم الوجه، لأن القناع الضيق يؤدي إلى مزيد من الاحتكاك بالجلد، مما يؤدي إلى زيادة فرصة حدوث الحساسية.

- محاولة الابتعاد عن ارتداء القناع فترة طويلة، حيث يفضل أخذ استراحة منه بعد كل 4 ساعات وتعريض الجلد للهواء النقي.

كيفية العناية من مشكلات ارتداء الكمامة

وشرحت آنا شين، طبيبة الأمراض الجلدية في قسم الأمراض الجلدية بجامعة جونز هوبكنز، كيفية العناية بالبشرة والوقاية من المشكلات التي ربما تنجم عن ارتداء الكمامة، حيث يعاني بعض الأشخاص من ظهور نتوءات وطفح جلدي بسبب كمامات الوجه، وخاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل جلدية مثل حب الشباب والحساسية للهواء الجاف أو الرطب والإكزيما.

ويمكن علاج هذه المشكلة، بحسب آنا شين، عن طريق استخدام صابون لطيف وخفيف وماء للوجه، بشرط لا يحتوي على رائحة أو مضاد للبكتيريا، ويمكن استخدام أيضا كريم واقٍ أو فازلين أو أكسيد الزنك.