طرق لتعويد الأطفال على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المدارس

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، وتبحث كل أم عن الطرق الوقائية الواجب اتباعها لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا، وقدمت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من النصائح والإجراءات الاحترازية المشددة للأمهات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن ضمن نصائح وزارة التربية والتعليم قبل عودة الدراسة للطلاب التي ذكرتها في بيان سابق:

- التنبيه على الطلاب بغسل الأيدي.

- مصاحبة الطلاب سواء في الخروج أو الدخول للفصول لتحقيق التباعد الاجتماعي.

الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة التعليم في المدارس:

- ضرورة توافر المواد اللازمة لتطهير الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

- الحضور إلى المدرسة بشكل يومي وإلزامي، مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

- وضع الجداول المدرسية وحلول لتقليل الكثافة في المدارس.

- الحرص على تقييم المخاطر ومتابعة المخالطين للحالات للحد من انتقال العدوى.

طرق للأمهات حتى تعوّد أطفالها على كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وفي هذا الشأن، قال مجدي سيد، خبير تربوي، إنه يجب على الآباء الحديث مع أبنائهم قبل عودة الدراسة حول ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مضيفا أثناء حديثه لـ «هُن»، أن تعويد الأطفال داخل المنزل على الالتزام بهذه الإجراءات يساعدهم على الالتزام بها في المدرسة.

وأكد أنه على الآباء الحديث مع أطفالهم عن خطورة فيروس كورونا، بالإضافة إلى عواقب عدم التزام الأبناء بالإجراءات التي حددتها وزارة التربية والتعليم، والتي تؤثر على صحتهم العامة.

أعراض فيروس كورونا على الأطفال

ومن أعراض فيروس كورونا التي تظهر على الأطفال، والتي تكون خفيفة كما ذكرها موقع «Mayo Clinic»:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- مشاكل تنفسية.

كما يمكن ألا تظهر على الأطفال أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا.