الامارات | أفضل الخضروات والفواكه لمرضى السكري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الخضروات والفواكه لمرضى السكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد النظام الغذائي الصحي والمناسب ضروري لمرضى السكري من النوع الثاني، ويجب أن تعمل خطة نظامك الغذائي مع جسدك وليس ضده، ولذلك من المهم ألا يؤدي الطعام الذي تتناوله إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ووفقاً لجمعية السكري الأمريكية، يتراوح معدل السكر في الدم الطبيعي لمرضى السكري ما بين 80 إلى 130 مجم / ديسيلتر قبل الوجبات، ويجب أن يكون أقل من 180 مجم / ديسيلتر بعد حوالي ساعتين من بدء تناول الطعام. وسيزودك طبيبك بقيم سكر الدم المستهدفة الشخصية، ووفقاً لموقع "هيلث لاين" الأمريكي، نقدم فيما يلي أفضل الخضروات والفواكه لمرضى السكري.

أفضل الخضروات لمرضى السكري

تعد الخضروات إضافة رائعة لكل وجبة. فهي منخفضة السعرات الحرارية وذات محتوى مائي مرتفع بحيث تساعدك على الشعور بالشبع مع سعرات حرارية أقل، ومن أفضل الخضروات لمرضى السكري، ما يلي:

البروكلي السبانخ الفلفل الجزر الفاصوليا الخضراء الكرفس الكرنب

أفضل الفواكه لمرضى السكري

غالباً ما تكون الفواكه المليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة هي خيار مناسب لمرضى السكري من النوع الثاني، وتناول الفاكهة الكاملة أفضل كثيراً من تناولها كعصير حتى تحصل على الألياف المفيدة، وكلما زادت قشرة الفاكهة زادت الألياف التي تحتوي عليها، ومن أفضل تلك الفواكه ما يلي:

التوت البري الإجاص (الكمثرى) الشمام جريب فروت الكرز الأفوكادو

الفواكه التي يجب الحد منها

البطيخ الأناناس الزبيب المشمش العنب

النظام الغذائي المناسب لمرضى السكري

بالإضافة إلى الخضروات والفواكه المناسبة لمرضى السكري، يجب أن توزع كمية الكربوهيدرات التي تتناولها على مدار اليوم لتجنب الارتفاع غير الضروري في مستويات السكر في الدم. وتأكد من اختيار الأطعمة التي تساعدك على تحقيق أهداف وزنك أو الحفاظ عليها.

وتأكد من مراقبة وتسجيل مستويات السكر في الدم على مدار اليوم، وكذلك قبل الوجبات وبعدها، ودائماً استشر طبيبك قبل أن تغير أي جزء في خطة النظام الغذائي الموصوفة لك.

يعد الالتزام بالروتين ووضع خطة وجبات مناسبة أمراً أساسياً لإدارة مرض السكري لديك. والحبوب الكاملة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن المفيدة. والألياف الغذائية تساعد في صحة الجهاز الهضمي، وتساعدك على الشعور بالشبع بعد تناول الطعام، ومن أفضل الأطعمة المفيدة لمرضى السكري، ما يلي:

الحبوب الكاملة الغنية بالألياف

البقوليات والفاصوليا

باستا القمح الكامل

الأرز البري أو البني

الكينوا

زيت الزيتون

الخضروات الورقية

الأطعمة التي يجب الحد منها:

اللحوم الحمراء

الأغذية المصنعة

منتجات الألبان عالية الدسم مثل الجبن

الوجبات السريعة

موازنة الكربوهيدرات جزء لا يتجزأ من النظام الغذائي الصديق لمرض السكري. لا تعتبر الكربوهيدرات المعالجة والمكررة أفضل الخيارات، ولكن تضمين الحبوب الكاملة والألياف الغذائية يمكن أن يكون مفيدًا بعدة طرق.

أخيراً يمكن أن تساعدك التمارين المنتظمة جنباً إلى جنب مع نظام غذائي صحي على إدارة مرض السكري بشكل أفضل، ويمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول، وكذلك تحسين ضغط الدم، تحدث إلى طبيبك حول خطة تمارين آمنة لك وأي خطوات أخرى يمكنك اتخاذها لتحسين صحتك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news