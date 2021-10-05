الامارات | فشل حيلة فتاة في سرقة طقم مجوهرات ثمين ! ( فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فشل حيلة فتاة في سرقة طقم مجوهرات ثمين ! ( فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو متداول، فتاة تحاول سرقة طقم ذهبي من محل مجوهرات بمساعدة شخص كان معها.

وظهر في الفيديو المتداول، الفتاة تحاول خداع البائع في المحل وتطلب منه مجوهرات معينة، فاستجاب لطلبها وعرض عليه مصوغات ذهبية متعددة ولكنها أبدت عدم اقتناعها بها من أجل تنفيذ خطتها الماكرة لسرقة طقم ذهبي، حسب صحيفة المرصد السعودية.

ورصد الفيديو، الفتاة تضع صندوق هدايا فارغ ومفتوح من الأسفل على الطقم الذهبي، ثم حملت الصندوق والطقم الذهبي الذي سرقته، وتبادلت الحديث مع الشخص الذي معها لإخفاء السرقة.

وأوضح الفيديو، أن الطقم الذهبي كان مربوطا بشريط أبيض طويل لم تنتبه له الفتاة، وعندما حاولت الخروج من المحل اكتشف البائع حيلتها، وتفاجأت بكلب ضخم خلفها، فألقت الصندوق والطقم الذهبي على الشخص الذي كان برفقتها وهربت من المحل.



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